Lo Sporting Club lancia la 'Pisa membership': la nuova piattaforma dove sottoscrivere l'abbonamento

In occasione dell’avvio della stagione agonistica 2022-23 il Pisa Sporting Club entra in una nuova era: nasce la 'Pisa Membership', un programma rivolto a tutti i tifosi nerazzurri. La 'Pisa Membership' permetterà infatti a tutti di entrare a far parte della grande famiglia nerazzurra: all’interno dell’apposita area riservata online, ogni tifoso troverà la propria Pisa Membership Card con la quale potrà ottenere vantaggi e opportunità da sfruttare ogni giorno, semplificazione dell’accesso allo stadio, eventi dedicati e tante altre promozioni e sorprese (magari proprio nel giorno del compleanno).

La prima di queste opportunità sarà offerta subito dalla società a tutti i tifosi perchè 'Pisa Membership', per la stagione 2022-2023, non avrà costi e sarà gratuita per i sottoscrittori; inoltre offrirà un modo nuovo, semplice e veloce di acquistare il proprio abbonamento. Basta semplicemente cliccare sul link per accedere al programma 'Pisa Membership' prima di recarsi nei punti vendita autorizzati e sottoscrivere il proprio abbonamento. Le modalità di sottoscrizione della tessera stagionale saranno comunicate dalla società di via Battisti nei prossimi giorni: all'inizio della prossima settimana la campagna prenderà il via.