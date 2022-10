Pisa-Modena: le probabili formazioni | D'Angelo: "Intensità agonistica e qualità tecnica per centrare la vittoria"

Cinque mesi sono un'eternità. Così tanto è passato dall'ultimo successo casalingo del Pisa: il 21 maggio la rete di Benali abbatté la resistenza del Benevento nella semifinale playoff di ritorno e spedì i nerazzurri a giocarsi la Serie A contro il Monza. Da quel pomeriggio in poi sono arrivate soltanto delusioni per lo Sporting Club e la sua gente: è arrivato il momento di cancellare questo fastidioso record. Domenica 23 ottobre, alle ore 16.15, l'Arena Garibaldi cercherà di spingere al massimo Gliozzi e compagni alla ricerca di tre punti vitali al cospetto del Modena.

Sorpresa possibile in attacco

"Dovremo ricercare la massima intensità agonistica, abbinando anche tutta la qualità tecnica di cui disponiamo. Con questi due ingredienti sono certo che potremo avere molte opportunità di battere il Modena": suona così la carica Luca D'Angelo alla vigilia del match contro gli emiliani. "Ci troviamo davanti una formazione in grande salute - spiega - tre vittorie consecutive si ottengono soltanto se si può contare su un gruppo molto forte. E il Modena lo ha, ed è guidato da un ottimo allenatore. Mettono molto atletismo nella pressione in mezzo al campo e in attacco hanno ottime soluzioni".

In mezzo al campo il Pisa dovrà fare a meno del capitano Marius Marin, appiedato per un turno dop ola quinta ammonizione stagionale. "Al suo posto giocherà uno tra Ionita e Mastinu, senza stravolgere il modulo" sottolinea D'Angelo. La vera sorpresa potrebbe arrivare invece dalla linea offensiva, dove Ernesto Torregrossa si candida seriamente per una maglia da titolare. "Ernesto sta bene sia mentalmente che fisicamente. La sua qualità, per noi, è indispensabile: ha colpi che si vedono soltanto in Serie A e sono convinto che possa coesistere con Gliozzi là davanti. Magari già domani. Nelle gambe ha 60 minuti di autonomia e quindi potrebbe anche partire titolare".

Arrivano rassicurazioni anche da molti degli elementi che durante la settimana avevano accusato degli acciacchi muscolari. Beruatto sarà al suo posto sulla fascia sinistra, all'interno del dispositivo difensivo a quattro. Anche Nicolas, uscito anzitempo a Palermo, ha pienamente smaltito la contrattura e dovrebbe riprendere la maglia di portiere titolare. L'unico in forte dubbio è Barba: se il centrale non dovesse fornire le dovute garanzie, D'Angelo sceglierà di affiancare Hermannsson a Canestrelli nel cuore della difesa. Opportunità da titolare, infine, per Matteo Tramoni sulla trequarti dopo il bel gol di sabato scorso che ha portato un punto ai nerazzurri.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Matteo Gariglio di Pinerolo: con il fischietto piemontese i nerazzurri hanno ottenuti due sconfitte (l'ultima a inizio agosto, in Coppa Italia, contro il Brescia: 1-4 in casa), una vittoria (nel 2019 in C a Olbia) e un pareggio.

I nerazzurri sono imbattuti da quattro turni, nei quali hanno raccolto tre pareggi e una vittoria, grazie ai quali hanno in parte raddrizzato la partenza difficile del campionato. Anche il Modena era uscito malissimo dai blocchi, ma con le tre vittorie in fila centrate negli ultimi tre turni ha rimediato completamente. Le due formazioni si incrociano per la trentesima volta sul prato dell'Arena Garibaldi: il bilancio evidenzia 15 vittorie del Pisa, 5 sconfitte e 9 pareggi.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Tourè, Nagy, Mastinu; Tramoni; Torregrossa, Gliozzi. All. D'Angelo

Modena (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Gerli, Magnino, Armellino; Tremolada; Falcinelli, Bonfanti. All. Tesser