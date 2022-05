Verso Pisa-Monza: biglietti in vendita da mercoledì 25 maggio

L'attesa in città e provincia è veramente spasmodica. In poco meno di un'ora, questa mattina, sono stati polverizzati i 677 tagliandi concessi dal Monza per il settore ospiti dello stadio Brianteo in occasione dell'andata della finalissima playoff di giovedì 26 maggio. La richiesta, più o meno, era del triplo: in tantissimi sono rimasti fuori. Ma non c'è spazio per la delusione: esaurita una caccia al biglietto, ne parte subito un'altra. Quella relativa al tagliando della sfida di ritorno di domenica 29 maggio all'Arena Garibaldi.

La società nerazzurra ha disposto una prima fase di prelazione dedicata ai soli possessori del biglietto di Pisa-Benevento. A partire da mercoledì 25 maggio mattina e fino a venerdì 27 maggio compreso la prevendita sarà pertanto riservata solo ed esclusivamente a chi ha acquistato un valido titolo di ingresso relativo alla gara del 21 maggio. Tale prelazione, valida solo per il settore di riferimento del biglietto Pisa-Benevento di cui si è titolari, potrà essere esercitata, preferibilmente previa presentazione del titolo di accesso in oggetto, soltanto nei consueti punti vendita (on line non attivo):

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

La prevendita libera inizierà sabato 28 maggio, salvo esaurimento dei tagliandi disponibili, e sarà attiva sempre nei punti vendita. Questi gli orari di apertura degli store:

- PISA STORE (via Oberdan 22-Borgo Largo)

Mercoledì 25 maggio. Orario 9.30-13.30/15.30-19.30

Giovedì 26 maggio. Orario 9.30-13.30/15.30-19.30

Venerdì 27 maggio. Orario 9.30-13.30/15.30-19.30

Sabato 28 maggio. Orario 10-13.30/15.30-19.30

Domenica 29 maggio. Orario 10-13/15/18

- PISA STORE (via Luigi Bianchi)

Mercoledì 25 maggio. Orario 9.30-19 (continuato)

Giovedì 26 maggio. Orario 9.30-15.30 (continuato)

Venerdì 27 maggio. Orario 9.30-19 (continuato)

Sabato 28 maggio. Orario 9.30-12.30/15.30-19

Domenica 29 maggio. Orario 9.30-12.30/15.30-19

- SOLO PISA (via Piave)

Mercoledì 25 maggio. Orario 9.30-19 (continuato)

Giovedì 26 maggio. Orario 9.30-15.30 (continuato)

Venerdì 27 maggio. Orario 9.30-19 (continuato)

Sabato 28 maggio. Orario 9.30-12.30/15.30-19

Domenica 29 maggio. Orario 9.30-12.30/15.30-19

- TIFO PISA (Fornacette)

Mercoledì 25 maggio. Orario 10-12.30/15-19

Giovedì 26 maggio. Orario 10-12.30/15-19

Venerdì 27 maggio. Orario 10-12.30/15-19

Sabato 28 maggio. Orario 10-12.30/15-19

Domenica 29 maggio.Orario 10-13/14.30-16