Pisa-Monza: le probabili formazioni | D'Angelo: "Voglio una squadra senza paura: andiamo all'attacco"

La sfida non ha certamente bisogno di presentazioni. Un po' per i trascorsi tra le due formazioni, un po' per la pesantezza delle due società, soprattutto per la classifica che colloca nerazzurri e biancorossi ai vertici della Serie B. Sabato 19 febbraio allo U Power Stadium (ore 14) la formazione guidata da Luca D'Angelo cercherà di centrare il primo successo del 2022: di fronte ci sarà il Monza, un avversario scomodissimo, ricco di talento e organizzazione. Una delle vere corazzate del torneo.

Manca soltanto Di Quinzio

Nonostante l'amaro in bocca lasciato dal pareggio in rimonta con il Vicenza di martedì scorso, al termine della sfida in cui il Pisa ha calciato più volte verso la porta avversaria da inizio stagione, Luca D'Angelo guarda con entusiasmo e ottimismo al big match di domani. "Sarà una gara bella da giocare e da vivere, con una buona cornice di pubblico. Finalmente anche la nostra curva tornerà a supportarci dai gradoni: per noi è molto importante". Il gruppo ha smaltito le tossine della partita di tre giorni fa e si prepara ad affrontare il Monza con grande carica agonistica e le idee chiare sul piano tattico: "Voglio un Pisa determinato, feroce in alcuni frangenti del match, in grado di sporcarsi le mani e la faccia quando ci sarà da lottare all'arma bianca. Il Monza è un avversario fortissimo, ma noi non siamo lassù per caso".

Il tecnico nerazzurro prosegue: "Sappiamo quali sono le nostre peculiarità e i punti di forza. Il Monza adotta un 3-5-2 molto offensivo che mette in risalto la grande qualità offensiva dell'organico. In fase difensiva spesso concede l'uno contro uno agli avversari: è lì che dovremo fare la differenza. Servirà tanta voglia di attaccare, senza timori e paure". Una parte di queste incertezze potrebbero derivare dal recente andamento dei risultati, ma D'Angelo va oltre i semplici numeri: "La vittoria manca da tanto tempo, è vero. Probabilmente pesa anche a livello mentale sui ragazzi. Ma io guardo alle prestazioni e da diversi match vedo un gruppo in costante crescita. La gara col Vicenza lo ha dimostrato: non si recuperano facilmente due gol, sfiorandone almeno altri tre, se non si sta bene fisicamente e psicologicamente".

L'unico acciaccato del gruppo è Davide Di Quinzio, che non è partito con il resto della squadra alla volta della Brianza. C'è quindi piena abbondanza di scelte per D'Angelo con le quali disegnare il 4-3-1-2 da contrapporre al Monza. Le certezze principali stanno in difesa, dove il quartetto titolare dovrebbe essere composto da Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruatto. I ballottaggi si concentrano dalla metà campo in su. Il primo riguarda il ruolo di regista, dove Marin e Nagy si giocano una maglia. Mastinu è in vantaggio sulla concorrenza per la maglia di mezzala sinistra, con Tourè probabile titolare sul versante opposto. Sulla trequarti altro tandem in ballottaggio: si tratta di Sibilli e Benali, con il primo leggermente avvantaggiato. In avanti possibile chance dal 1' per Torregrossa e Lucca.

Rimonta in classifica

Il tecnico del Monza non ha dubbi: "Quella di domani è la partita che tutti i giocatori e gli allenatori vorrebbero vivere". Giovanni Stroppa riserva elogi sinceri ai nerazzurri ("Una formazione che, a dispetto di un torneo fin qui strepitoso, probabilmente non ha attirato i giusti meriti e apprezzamenti dalla critica"), e poi si sofferma sul suo gruppo: "Stiamo molto bene. A livello mentale la rimonta che stiamo realizzando in classifica ci dà ulteriore benzina. Fisicamente qualche acciacco c'è, ma in questo momento della stagione bisogna stringere i denti e andare oltre".

Sicuri assenti della gara saranno il fantasista Gaston Ramirez, l'attaccante Vignato, il centrocampista Brescianini e il difensore Bettella. Nel 3-5-2 disegnato da Stroppa spazio a Mancuso in attacco insieme a Dany Mota, con l'ex di turno Mazzitelli che potrebbe trovare spazio in mediana.

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli. Il fischietto campano ha già incrociato il Pisa in questa stagione, in occasione della vittoria per 4-1 sul campo della Ternana. Il Monza invece è stato diretto da Maresca nello 0-0 di Parma. Complessivamente con l'arbitro napoletano in campo, i nerazzurri hanno raccolto 4 vittorie e 2 pareggi.

Sono cinque le gare senza vittorie per il Pisa, che non coglie i tre punti dalla trasferta di Cosenza. Dopo quel match i nerazzurri hanno raccolto una sconfitta (1-3 col Frosinone) e quattro pareggi consecutivi. Il Monza invece nelle ultime cinque partite ha centrato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta e da inizio stagione in casa non ha mai perso: 9 vittorie e 2 pareggi. I precedenti ufficiali tra le due formazioni sono 19: 7 vittorie del Monza, 4 del Pisa e 8 pareggi.

Le probabili formazioni

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Carlos Augusto; Molina, Mazzitelli, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota Carvalho, Favilli. All. Stroppa

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Marin, Mastinu; Sibilli, Torregrossa, Lucca. All. D'Angelo