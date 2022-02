Verso Pisa-Parma: scatta la prevendita dei biglietti, in attesa del ritorno al 75% di capienza

Ritmi forsennati e partite senza soluzione di continuità. Appena archiaviato il pareggio agrodolce con il Vicenza di martedì scorso, con il big match di Monza alle porte (sabato 19 febbraio), ecco che per i tifosi nerazzurri c'è già una nuova corsa al biglietto da fare. Da oggi, giovedì 17 febbraio, sono in vendita i tagliandi per la sfida di martedì 22 febbraio: all'Arena Garibaldi arriva il Parma (inizio ore 18:30). Come di consueto la società di via Battisti ha predisposto due differenti fasi per l'acquisto dei biglietti: una prima parte dedicata alla prelazione e una seconda destinata alla vendita libera.

Fino alle ore 13 di sabato 19 febbraio potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà alle ore 15 di sabato 19 febbraio salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.

Attualmente i tagliandi a disposizione sono circa 4.600, cioè il 50% della capienza complessiva dell'Arena Garibaldi. Alle viste però c'è il ritorno al 75% della capienza, come anticipato ieri dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. L'andamento della pandemia in Italia ha convinto anche il ministro della Salute Roberto Speranza, d'accordo con il Cts, ad allentare le limitazioni imposte agli eventi sportivi aperti al pubblico. I contagi sono in costante e progressiva diminuzione, così come i carichi ospedalieri. Ecco perché a brevissimo verrà ufficializzato, tramite l'inserimento in Gazzetta ufficiale, del ripristino del 75% della capienza negli eventi sportivi all'aperto e del 60% per quelli al chiuso. I tempi tecnici di questo procedimento decreteranno quindi l'effettiva possibilità di avere più pubblico (compresi alcuni gruppi ultras in Curva Nord) già dalla sfida di martedì 22 febbraio. Se così non dovesse essere, la prima partita con il 75% di capienza all'Arena Garibaldi sarà quella del 2 marzo contro il Crotone.