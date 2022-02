Pisa-Parma: le probabili formazioni | Probabile chance per Benali sulla trequarti per assaltare gli emiliani

Insistere. Con entusiasmo e determinazione. Consapevoli che la strada imboccata da qualche settimana, sul piano del gioco, è quella più propizia in termini di risultati e punti. La dimostrazione è arrivata dalla strepitosa vittoria in casa del Monza di due giorni fa. Il mercato invernale ha rinforzato la rosa a disposizione di Luca D'Angelo, che adesso può contare su almeno due alternative per ruolo e su un tasso tecnico e di esperienza di gran lunga più alto rispetto al girone d'andata. La prima vittoria del 2022 marchiata Puscas e Caracciolo ha rinsaldato l'ambizione a lottare fino all'ultima goccia di sudore per il sogno della promozione in A. L'impegno di martedì 22 febbraio, contro il Parma all'Arena Garibaldi (ore 18.30), è l'ideale per misurare il livello raggiunto dal gruppo nerazzurro. Puscas e compagni volano sulle ali dell'entusiasmo, i ducali invece sono la grande delusa della stagione.

Chance per Benali

Mister D'Angelo può contare, come due giorni fa a Monza, sulla quasi totalità della rosa. L'unico assente certo è Davide Di Quinzio, alle prese con i postumi di una contrattura. In condizioni non perfette anche Davide Marsura, ma verosimilmente riuscirà a sedersi almeno in panchina. Per il resto il tecnico nerazzurro ha l'imbarazzo della scelta in ogni ruolo e la possibilità di ruotare alcuni titolari in modo da concedere diversi minuti di riposo agli elementi più spremuti nelle ultime settimane.

E' il caso di Beruatto: il terzino mancino, dopo l'ennesima prestazione maiuscola di sabato scorso, potrebbe partire inizialmente dalla panchina lasciando la corsia a Birindelli. A destra confermato Hermannsson, con Leverbe e Caracciolo inamovibili dal centro del bunker difensivo. In regia straordinari per Nagy e Marin, mentre Tourè, uscito malconcio a Monza, lascerà il posto a uno fra Mastinu e Siega, con il primo avvantaggiato. Sulla trequarti c'è la concreta possibilità di vedere dal 1' Ahmad Benali, protagonista di tre ottimi spezzoni dal suo arrivo a Pisa: contro Ternana, Vicenza e soprattutto Monza, il fantasista libico ha dato un saggio delle sue qualità tecniche e tattiche. Potrebbe fungere da innesco per la linea avanzata: Puscas è in stato di grazia, accanto a lui la spalla designata dovrebbe essere Cohen.

Aspettative deluse

Quando una formazione si presenta con una leggenda come Buffon tra i pali e un elemento del calibro di Vazquez sulla trequarti, protagonista di gare in Champions League e con la Nazionale italiana, l'asticella dell'attesa inevitabilmente schizza verso l'alto. Il Parma, un po' da tutti gli addetti ai lavori, era stato designato come lo schiacciasassi della stagione cadetta. Invece i ducali si sono rivelati essere un gigante dai piedi d'argilla. Rosa assemblata male, ambiente depresso dopo la retrocessione dalla A, investimenti valutati male: i risultati sono andati nella medesima scia, imponendo al Parma di non guardare più al discorso promozione diretta.

L'attuale classifica lascia anche pochi spazi per sperare nella rimonta sui playoff: le squadre che precedono il Parma hanno sempre offerto un gioco migliore e, soprattutto, una solidtà e un'organizzazione di gran lunga superiori. Gli emiliani viaggiano sospinti dalle intuizioni sporadiche dei singoli senza affidarsi quasi mai alla forza del gruppo.

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida sarà diretta da Rosario Abisso di Palermo. Con il fischietto siciliano il Pisa ha ottenuto 4 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. Nella scorsa stagione Abisso ha diretto il blitz di Monza (0-2) e il 3-0 casalingo rifilato al Cosenza.

Dopo aver interrotto il digiuno con la vittoria, trovando il primo successo del 2022, gli uomini di Luca D'Angelo puntano a infrangere anche il tabù Arena Garibaldi, dove non strappano i tre punti da oltre due mesi. L'11 dicembre il siluto di Sibilli consentì al Pisa di sconfiggere il Lecce: dopo quella vittoria i nerazzurri sono incappati nella sconfitta col Frosinone e nei pareggi consecutivi contro Ternana e Vicenza. Anche per i prossimi avversari sono trascorsi due mesi dall'ultima vittoria lontano da casa: 2-0 in casa dell'Alessandria il 19 dicembre.

Pisa e Parma si sono affrontate 16 volte. Il bilancio complessivo evidenzia 7 vittorie nerazzurre, 1 emiliana e 8 pareggi. L'unico successo ospite risale al primo e unico confronto avvenuto in Serie A: il 18 novembre 1990 i crociati vinsero 0-1. Nell'ultimo precedente, disputato il 13 dicembre 2008 in Serie B, il Pisa trionfò in rimonta 2-1.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Mastinu, Nagy, Marin; Benali; Cohen, Puscas. All. D'Angelo

Parma (3-4-1-2): Colombi; Cobbaut, Danilo, Osorio; Man, Schiattarella, Brunetta, Delprato; Vazquez; Simy, Tutino. All. Iachini