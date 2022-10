Pisa-Parma: le probabili formazioni | D'Angelo: "Emozionante tornare all'Arena. Dobbiamo dare continuità ai risultati"

C'è attesa per la sfida di sabato 8 ottobre. All'Arena Garibaldi arriva il Parma, per un altro match dall'alto coefficiente di difficoltà e dalla grande tradizione. Ma soprattutto domani, alle ore 14, lo stadio nerazzurro potrà riabbracciare e tributare tutto il proprio affetto all'allenatore che più ha lasciato il segno negli ultimi anni: Luca D'Angelo. Dopo il nuovo 'esordio' vissuto una settimana fa a Perugia, bagnato dalla vittoria, l'allenatore pescarese potrà 'debuttare' nuovamente nel suo stadio.

"Dare continuità"

"Sarà veramente emozionante" si lascia andare D'Angelo. "Torno all'Arena per la prima volta dopo la magica serata della finale playoff. Al di là di com'è finita, quella gara rappresenta moltissimo per me e penso per tutta la società e la città. Tutti quanti abbiamo sperato che la corsa di 'Giorgione' Puscas verso la felicità terminasse in rete: invece la traversa probabilmente ci ha negato la Serie A. Quella spina mi è rimasta conficcata a lungo nel cuore, ma adesso è arrivato il momento di andare avanti. Sono convinto che prima o poi il calcio ci ridarà indietro il credito, e quel tiro finirà in porta ragalandoci una grande gioia".

Esaurita la parentesi dell'amarcord e dei sentimenti, l'allenatore nerazzurro si cala nella realtà e nelle pieghe della sfida di domani. "Il Parma in Serie B è sempre una delle squadre da battere - spiega - dovremo affrontarlo con grande rispetto e attenzione, con la consapevolezza di avere le armi adeguate a metterlo in grande difficoltà". Gli unici che non prenderanno parte alla partita sono i due attaccanti Torregrossa e Masucci: "Entrambi sono sulla via del pieno recupero. Ma bisogna aspettare ancora qualche giorno. La prossima settimana contiamo di rivederli in gruppo per poterli convocare poi per la trasferta di Palermo".

L'attacco quindi sarà guidato ancora una volta da Ettore Gliozzi, protagonista di 3 reti nelle ultime due partite: "E' un grande centravanti. Ha qualità fisiche e tecniche fuori dal comune - sottolinea D'Angelo - se capisce di dover migliorare nella continuità mentale all'interno della partita, si trasformerà in un top player della categoria. Contiamo molto su di lui". A supportarlo ci saranno due elementi, che potrebbero schierarsi sia sulla stessa linea componendo così il 4-3-3, sia qualche metro indietro per disegnare il 4-3-2-1: "Sono i due schemi sui quali abbiamo lavorato durante la settimana". In rampa di lancio Morutan dopo l'ottimo scampolo di gara disputato sabato scorso a Perugia: potrebbe farne le spese Tramoni.

In mezzo al campo rientra anche Ionita dopo il turno di squalifica, "un giocatore dalla grandissima esperienza e dai grandi valori umani, tecnici e tattici. Non credo abbia bisogno di presentazioni: per noi averlo è un grande vantaggio. Può interpretare diversi ruoli". Tutto lascia pensare che possa guadagnarsi una maglia da titolare per la sfida di domani, magari al posto di Mastinu, in una mediana completata da Nagy e Tourè, tra i migliori a Perugia al di là del gol. Qualche dubbio in più invece in difesa, dove i quattro centrali (Barba, Canestrelli, Hermannsson e Rus) stanno benissimo: la sensazione è che si vada verso la conferma dello schieramento proposto al Curi, con Calabresi e Beruatto sulle fasce e Barba e Canestrelli in mezzo.

L'arbitro e le curiosità statistiche della partita

Dirige Luca Pairetto di Nichelino, che nella passata stagione ha arbitrato i nerazzurri nella sconfitta per 2-0 al Via del Mare di Lecce. Sempre nello scorso campionato, il Pisa ha trionfato con Pairetto in campo nel big match interno contro il Monza (2-1). Il terzo precedente risale invece al 2012: sconfitta ad Ascoli.

Il Pisa chiede strada al Parma per ritrovare una vittoria casalinga che manca ormai da cinque partite ufficiali, nella serie negativa iniziata con la sconfitta contro il Monza in finale e arrivata allo 0-1 con la Reggina dello scorso 10 settembre. Il Parma però in trasferta, da inizio stagione, non ha ancora mai perso: i ducali hanno disputato 3 gare lontano dal Tardini, nelle quali hanno raccolto una vittoria e due pareggi.

Le due formazioni si incrociano per la diciottesima volta nella storia all'Arena Garibaldi. Il bilancio complessivo evidenzia ben 7 vittorie nerazzure, 1 sconfitte e 9 pareggi, l'ultimo dei quali maturato lo scorso 22 febbraio quando la sfida terminò 0-0.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-3): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Ionita; Morutan, Gliozzi, Sibilli. All. D'Angelo

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Valenti, Circati, Oosterwolde; Estevez, Juric; Tutino, Vazquez, Coulibaly; Inglese. All. Pecchia