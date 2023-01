Nerazzurri al lavoro per la trasferta di Genoa: saranno 4mila i pisani al seguito della squadra

Il pareggio di Como di sabato scorso ha lasciato a squadra e tifosi una doppia eredità. Dalla cintola in su, la qualità dei nerazzurri è debordante ed è capace di creare problemi e colpire qualsiasi avversario. Il Pisa segna tanto, e anche nei pomeriggi più complessi è capace di costruire tanti presupposti per centrare il bersaglio grosso. Ma la formazione di Luca D'Angelo deve anche essere consapevole di non poter mai calare il livello dell'applicazione e della dedizione alla fase difensiva, perché nessun avversario rimane a guardare e alla minima occasione è pronto a colpire. In questo senso la trasferta di sabato scorso è esemplificativa.

Nonostante una produzione offensiva decisamente minore, e peggio costruita, di quella offerta dallo Sporting Club, il Como (soprattutto nel primo tempo) aveva legittimato il vantaggio dilapidando persino la grande opportunità del calcio di rigore, che Nicolas ha neutralizzato a Cerri. Questo aspetto è finito sotto la lente d'ingrandimento di Luca D'Angelo e del suo staff alla ripresa degli allenamenti di lunedì scorso, quando la truppa si è riunita nuovamente a San Piero a Grado per avviare la preparazione al big match di sabato 28 gennaio. Gli equilibri, in un campionato nel quale tutte le compagini dispongono di elementi di valore e dalle buone qualità individuali, sono talmente fragili che c'è bisogno della massima attenzione, in tutti i frangenti delle partite, per portare a casa vittorie pesanti.

E di attenzione al Pisa ne servirà parecchia in casa del Genoa: sabato pomeriggio (alle 16.15) lo Sporting Club sfiderà il Grifone in una gara che metterà di fronte la terza forza del torneo e la sesta. In palio punti pesanti per la rincorsa ai primi due posti e una botta di autostima ed entusiasmo incredibile. Quello che non manca alla tifoseria nerazzurra, che per la gara del 28 gennaio ha già staccato 4mila biglietti e potrebbe raggiungere quota 4.500: una passione infinita, quella della città e della sua provincia, nei confronti della squadra. Al Ferraris gli uomini di D'Angelo non saranno soli quindi: sulla sponda genoana le presenze si aggirano al momento sulle 24mila unità.

Sibilli conteso

Il giocatore più chiacchierato in questo momento è Beppe Sibilli. Il fantasista partenopeo è finito nella lista dei partenti, ma su di lui la società nerazzurra non fa sconti. Potrà lasciare Pisa soltanto a fronte di un'offerta considerata congrua al valore del cartellino, per il quale vengono chiesti soldi sonanti, oppure semplicemente in prestito. Ci sono molte società sulle tracce del numero 17 nerazzurro, su tutte il Brescia e il Modena. Le Rondinelle hanno bisogno di integrare il reparto offensivo con un'altra risorsa; i Canarini invece vorrebbero impreziosire il loro attacco con un elemento che ha già dimostrato di saper fare la differenza in Serie B.

Ma su Sibilli hanno chiesto informazioni anche il Frosinone, così come l'Ascoli (che nel frattempo ha ingaggiato Francesco Forte, in prestito dal Benevento), lo stesso Benevento e anche il Venezia, alle prese con l'esigenza di rifondare buona parte del pacchetto avanzato per poter acciuffare la salvezza senza passare dai playout. Il mercato invernale terminerà martedì 31 gennaio alle 20: la situazione del calciatore è bloccata e l'esito finale di questi interessamenti non è ben definito. Entro questa scadenza lascerà Pisa Robert Gucher, per il quale ci sono almeno un paio di ipotesi in ballo tra Serie B e Serie C, così come il giovane attaccante Moustapha Cissè. La sua partenza può essere propedeutica a un altro innesto da parte di Chiellini e Corrado nel reparto offensivo, senza tralasciare eventuali opportunità per la mediana.

Il calendario

Nel frattempo la Lega Serie B ha ufficializzato date e orari degli impegni delle venti squadre fino alla trentunesima giornata. La particolarità è che a febbraio i nerazzurri disputeranno due anticipi consecutivi al venerdì sul prato dell'Arena Garibaldi. Ecco nel dettaglio il cammino aggiornato del Pisa:

- 22° giornata. Genoa-Pisa (sabato 28 gennaio, ore 16.15)

- 23° giornata. Pisa-Sud Tirol (sabato 4 febbraio, ore 14)

- 24° giornata. Reggina-Pisa (sabato 11 febbraio, ore 14)

- 25° giornata. Pisa-Venezia (venerdì 17 febbraio, ore 20.30)

- 26° giornata. Pisa-Perugia (venerdì 24 febbraio, ore 20.30)

- 27° giornata. Parma-Pisa (martedì 28 febbraio, ore 20.30)

- 28° giornata. Pisa-Palermo (sabato 4 marzo, ore 14)

- 29° giornata. Modena-Pisa (sabato 11 marzo, ore 14)

- 30° giornata. Pisa-Benevento (sabato 18 marzo, ore 14)

- 31° giornata. Cosenza-Pisa (sabato 1 aprile, ore 14)