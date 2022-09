Pisa-Reggina: le probabili formazioni | Maran: "Il tempo degli alibi è finito"

Accantonare i malumori e le polemiche degli ultimi sette giorni e spingere tutti verso un'unica direzione: la vittoria. Sostenere la squadra in ogni modo per i novanta minuti più recupero della sfida di domani, sabato 10 settembre (ore 14), e poi emettere un giudizio soltanto dopo il triplice fischio del direttore di gara. E' questo l'appello che Rolando Maran, a nome di tutta la squadra, rivolge al pubblico nerazzurro in vista del testacoda che andrà in scena all'Arena Garibaldi: lo Sporting Club, fanalino di coda, ospita il battistrada, la Reggina.

Segnali positivi

Il tecnico del Pisa è un fiume in piena nella vigilia della gara contro la capolista, e fa di tutto per trasmettere la sua convinzione a tutto l'ambiente: "Gli schiaffi che abbiamo preso a Bolzano la scorsa settimana ci sono serviti. Da lunedì a oggi ho visto le migliori sedute di allenamento da quando sono qua: tutto il gruppo ha la ferma convinzione di poter invertire la china presa con i primi risultati del campionato. Non vogliamo rassegnarci a un futuro mediocre: questo gruppo ha le qualità per emergere e trascinare l'ambiente. Ci serve esclusivamente un episodio favorevole per far scoccare definitivamente la scintilla": L'allenatore trentino batte molto su questo tasto: "Ci siamo confrontati a lungo nei giorni scorsi. Siamo consapevoli che in questo momento ci sta girando tutto contro. Ma contro il SudTirol ho visto un passo indietro sul piano del carattere e della personalità che mi ha fatto imbestialire: non possiamo dimostrarci deboli di fronte alle casualità. Perché per portare dalla nostra parte gli episodi che influiscono sul risultato finale, occorre avere l'attitudine giusta. Quella mostrata fino alla partita di Bolzano: quel pomeriggio siamo mancati principalmente da quel punto di vista e su questo aspetto abbiamo lavorato molto".

Maran chiude il capitolo relativo alla sconfitta di cinque giorni fa spiegando "di non essere andato sotto la curva insieme alla squadra perché ero fortemente arrabbiato per il risultato e per la gestione arbitrale in occasione del secondo rigore. Ho preferito mordermi la lingua e infilarmi nello spogliatoio per evitare di commettere sciocchezze nei confronti del direttore di gara. Non l'ho fatto per scappare dal dialogo con la nostra gente, alla quale anzi va tutto il mio ringraziamento per l'incitamento che, anche al cospetto di una brutta prestazione, non ci ha fatto mancare". "A loro chiedo - prosegue - di sostenerci come hanno sempre fatto fin dal riscaldamento. Sappiamo di doverci riguadagnare la loro fiducia e desideriamo iniziare fin da domani".

Poco importa se di fronte ci sarà la migliore formazione di questo primo spezzone della stagione. "La verità si ritrova anche nei numeri - va avanti Rolando Maran - questi ultimi dicono che la squadra di Pippo Inzaghi è stata molto brava, fino a oggi, nella capitalizzazione degli episodi a favore, riuscendo a limitare al minimo invece gli imprevisti, rendendo difficile la vita agli avversari. Ma queste non sono difficoltà, né possono essere alibi: il tempo delle scuse è terminato. Dobbiamo iniziare a raccogliere punti pesanti. Con la cattiveria e la determinazione che ho visto nel gruppo in questa settimana, sono convinto che potremo disputare una grande partita contro una formazione allestita per vincere. Hanno elementi di categoria, sono allenati da un ottimo tecnico e puntano all'alta classifica. Noi dobbiamo dimostrare di essere al loro pari".

Mancheranno Esteves, Torregrossa, Caracciolo e De Vitis, che si è aggiunto all'ultimo minuto alla lista degli indisponibili. Resterà fuori anche Cohen, al centro della trattativa per tornare in patria al Maccabi Tel Aviv. In difesa rientra Calabresi sulla corsia destra, con Rus e Barba che daranno continuità al centro e Beruatto a sinistra. A metà campo i punti di riferimento rimangono Ionita, Nagy e Marin, con Tramoni che si candida alla prima maglia da titolare accanto a Sibilli, sulla trequarti, alle spalle di Gliozzi.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Marco Serra di Torino: con il fischietto piemontese i nerazzurri hanno un bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. I successi sono arrivati contro il Pordenone e il Perugia in casa (entrambi col punteggio di 1-0), e sul terreno della Juve Stabia nel 2019 (0-2).

Il Pisa è a secco di successi in gare ufficiali dal 21 maggio, quando superò 1-0 il Benevento nella semifinale di ritorno dei playoff. Da quel pomeriggio sono arrivati poi 6 sconfitte e un pareggio. E' arrivato il momento di invertire la rotta. La Reggina, per contro, si presenta all'Arena forte del primo posto, ma soprattutto del miglior attacco (10 reti in 4 gare) e della miglior difesa (2 gol subiti).

Quello di domani sarà il decimo incontro in gare ufficiali tra Pisa e Reggina sul prato dello stadio nerazzurro. Il bilancio evidenzia 2 vittorie, 1 sconfitta e ben 6 pareggi. Nell'ultimo confronto i nerazzurri prevalsero 2-0: era il 2 ottobre 2021 e la vittoria arrivò grazie a un'autorete propiziata da un tiro-cross di Birindelli e al rigore trasformato da Lorenzo Lucca, che rimane anche la sua ultima rete segnata con la maglia del Pisa.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Rus, Barba, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Tramoni, Sibilli; Gliozzi. All. Maran

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Fabbian; Rivas, Menez, Canotto. All. Inzaghi