Pisa-Reggina 0-1 | Nerazzurri disastrosi: terza sconfitta consecutiva e fischi dell'Arena

Peggio di così onestamente è difficile fare. Il Pisa incassa la terza sconfitta consecutiva del suo sciagurato avvio di stagione, la quarta in cinque giornate di campionato. E conferma l'ultimo posto in classifica. I fischi furiosi che accompagnano la squadra negli spogliatoi, al termine del match, sono il giusto epilogo dell'ennesimo pomeriggio totalmente negativo. E adesso sì che il tempo delle scuse e degli alibi è terminato.

La squadra sembra presentarsi con intenzioni del tutto differenti rispetto a quelle della figuraccia di Bolzano. Nonostante l'assenza di Gliozzi (influenzato) e una linea offensiva composta da calciatori brevilinei (Tramoni, Sibilli e Morutan), i nerazzurri prendono possesso della metà campo avversara e cercano di creare pericoli alla retroguardia della Reggina. Gli ospiti si difendono con ordine senza scomporsi eccessivamente in sortite offensive. Anche se il primo acuto del pomeriggio porta la firma della mezzala granata Fabbian, che si presenta puntuale all'appuntamento col cross di Majer: Nicolas devia in corner l'incornata centrale. Il Pisa risponde con un'azione simile ma Ionita non è altrettanto preciso sul cross di Morutan. Fino alla mezz'ora poi la gara racconta pochissimo e l'equilibrio viene interrotto dall'ennesimo errore difensivo del Pisa. Menez pesca il taglio profondo di Canotto che sfugge alle spalle di Beruatto. L'attaccante in diagonale trafigge Nicolas e porta avanti i suoi. Maran nella ripresa le tenta tutte, gettando nella mischia tutti i calciatori offensivi che ha disposizione in panchina. E il Pisa arriverebbe anche al gol in avvio di secondo tempo, ma ancora una volta il Var e Serra strozzano in gola l'urlo di gioia. Masucci sullo strappo di Tramoni disegna una parabola imprendibile per Colombi. Ma in avvio di azione gli arbitri ravvedono un contatto dubbio tra Masucci e Camporese e la rete non viene convalidata. Poi Tramoni si mette in proprio con una conclusione simile: Colombi si distende e devia in corner. Poi purtroppo più nulla: i nerazzurri ci mettono sicuramente più determinazione di una settimana fa, ma finiscono per infrangersi senza risultati sul muro difensivo ospite. Soltanto Ionita ci prova un attimo prima del fischio finale, ma ancora Colombi sigilla il risultato con una parata strepitosa.

La partita

Non importa come, serve soltanto un risultato: la vittoria. La marcia di avvicinamento alla sfida di questo pomeriggio contro la capolista del campionato, la Reggina, è stata caratterizzata da questo ritornello. Il Pisa è ancora a secco di successi in gare ufficiali in questa stagione, e deve dare anche una sterzata a livello nervoso dopo il passo indietro di una settimana fa a Bolzano. Lo ha spiegato con convinzione e decisione mister Maran, che per l'occasione propone una formazione inaspettata. In difesa rientra Calabresi sull'out destro, con Rus e Barba al centro e Beruatto a sinistra. In mezzo al campo Marin scala in regia prendendo il posto di Nagy che finisce in panchina. E in attacco il tridente 'leggero' composto da Morutan, Tramoni e Sibilli.

Il Pisa manovra la palla nelle prime battute del match, con la Reggina che attende ordinatamente nella propria metà campo. Morutan, Sibilli e Tramoni in avanti sono un moto perpetuo al cospetto del muro difensivo granata. La prima occasione del pomeriggio però porta la firma della mezzala ospite Fabbian, puntuale a inzuccare il cross scodellato dal fondo da Majer dopo una percussione insisitita sulla sinistra: Nicolas ci mette la mano e devia in corner. E' soltanto una fiammata perché è la squadra di Maran che continua a manovrare la sfera nella metà campo calabrese e al quarto d'ora va a sua volta vicina a sbloccare il parziale. Il cross di Morutan pesca l'inserimento di Ionita: inzuccata imprecisa.

Fino alla mezz'ora la partita viaggia sul filo dell'equilibrio senza altri scossoni, poi al primo lancio lungo la Reggina passa. Ancora una volta la retroguardia nerazzurra si fa trovare spiazzata su una verticalizzazione: Menez vede il taglio dalla destra di Canotto, che sfugge a Beruatto e dall'interno dell'area in diagonale supera Nicolas. 0-1 al 28'. Il vento del pomeriggio cambia improvvisamente: adesso sono gli ospiti ad avere in mano il pallino del gioco, con il Pisa che accusa il colpo dell'ennesimo gol subito alla prima occasione. Dopo l'intervallo i nerazzurri tornano in campo con la novità di Masucci al posto di Rus. Marin scala a terzino destro e Tano va a ricoprire il ruolo di terminale offensivo, supportato da Sibilli, Morutan e Tramoni. Proprio il corso in avvio di ripresa salta netto il suo avversario e si lancia verso la porta: irrompe Masucci che insacca con un destro favoloso. Ma il Var interviene e richiama Serra: rete annullata per un contrasto sospetto tra Masucci e Camporese in avvio di azione.

Ci sono comunque sussulti nello schieramento nerazzurro: all'ora di gioco Morutan allarga per Tramoni, che fa un passo in area e col destro a giro chiama alla grande risposta Colombi. Subito dopo Maran comanda altri due cambi: Jureskin per Beruatto e Cissè per uno sfortunatissimo Masucci, colpito da un infortunio muscolare. All'88' entra in campo anche Lisandru Tramoni, fratello di Matteo, per l'assalto finale. Il Pisa chiude la gara con tre corner che però non portano a niente di concreto.

Il tabellino

Pisa-Reggina 0-1

Pisa (4-3-3): Nicolas; Calabresi, Rus (46' Masucci, 65' Cissè)), Barba, Beruatto (65' Jureskin); Tourè (77' Mastinu), Marin, Ionita; Tramoni, Sibilli, Morutan (88' Tramoni L.). All. Maran

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (69' Giraudo); Fabbian, Crisetig, Majer (75' Liotti); Canotto (83' Ricci), Menez (69' Gori), Rivas (69' Cicerelli). All. Inzaghi

Reti: 28' Canotto (R)

Ammoniti: Masucci (P), Pierozzi (R), Colombi (R), Barba (P), Mastinu (P)

Note: arbitro Marco Serra; angoli 7-2 (2-2); recupero 1' e 6'