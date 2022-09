Verso Pisa-Reggina: al via la prevendita dei biglietti

Vincere a tutti i costi. I tre punti in casa nerazzurra, dopo la partenza horror fatta di tre sconfitte e un solo pareggio, rischia di diventare un'ossessione. Il gruppo ha serrato i ranghi dopo il rovescio di domenica scorsa a Bolzano, supportato e sostenuto da tutta la dirigenza. E nonostante i tanti (e comprensibili) mugugni della tifoseria, l'obiettivo comune rimane uno solo: sbloccarsi centrando la prima vittoria stagionale. La prima opportunità arriva con la quinta giornata di campionato: sabato 10 settembre il Pisa ospiterà all'Arena Garibaldi la capolista Reggina (ore 14). Ci sarà bisogno anche dell'apporto del pubblico per avere la meglio della formazione più in forma del momento in cadetteria.

Martedì 6 settembre, alle ore 17, apre la prevendita dei tagliandi sul sito Ticketone e nei punti vendita. Acquistando il biglietto in modalità online non si potrà sfruttare la riduzione. I botteghini sono i consueti:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette).

A partire da questa stagione il Pisa Sporting Club ha attivato un programma di Membership destinato a cambiare e facilitare il modo di vivere l’evento sportivo all’interno dell’Arena Garibaldi Stadio 'Romeo Anconetani' e, soprattutto, ad offrire ad ogni tifoso nerazzurro una nuova experience nel Mondo Nerazzurro con una serie di opportunità da sfruttare ogni giorno, una semplificazione dell’accesso allo stadio, eventi dedicati e tanto altro ancora. Sulla Pisa Membership Card si potrà caricare, ovviamente, anche il titolo d’ingresso. Questo il link per attivare la Membership: https://sport.ticketone.it/event/it/48716/90600775/membership-pisa-sporting-club

Questi i prezzi dei biglietti

- Curva Nord

Intero. 16.50 euro

Under 14. 6.60 euro

- Gradinata

Intero. 26.40 euro

Under 14. 6.60 euro

- Tribuna Inferiore

Intero. 38.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro

- Tribuna Superiore

Intero. 55 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro

Tutti i prezzi sono già comprensivi del diritto di prevendita. La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.