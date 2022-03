Il Pisa S.C. conquista gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio

Il Pisa Sporting Club centra una storica qualificazione alla fase finale della Viareggio Cup. Nonostante la sconfitta di misura contro l’Alex Transfiguration (2-1, nella terza e ultima gara del girone di qualificazione) i nerazzurri si guadagnano per la prima volta nella storia della competizione il lasciapassare per gli ottavi di finale come miglior terza e adesso sfideranno in gara secca il Genoa giovedì 24 marzo (ore 15) al Campo Sportivo 'Marchini' di Castelnuovo Magra.

Questo il programma completo del primo turno a eliminazione diretta, che verrà giocato interamente giovedì 24 marzo:

- SASSUOLO-SIENA, Pietrasanta (LU) / Stadio 'XIX Settembre' (ore 15)

- EMPOLI-CARRARESE, Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio 'Masini' (ore 15)

- INTER-PONTEDERA, Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

- GENOA-PISA, Castelnuovo Magra (SP) / Campo sportivo 'Marchini' (ore 15) (Sintetico)

- MILAN-FIORENTINA, Pistoia / Stadio 'Melani' (ore 15)

- ATALANTA-PARMA, Lido di Camaiore (LU) / Stadio 'Benelli' (ore 15) (Sintetico)

- BOLOGNA-RAPPRESENTATIVA SERIE D, Forte dei Marmi (LU) / Stadio 'Necchi-Balloni' (ore 15)

- ALEX TRANSFIGURATION-SPAL, Carrara - Località Fossone (MS) / Stadio 'Boni' (ore 15) (Sintetico)