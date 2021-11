Serie B: nerazzurri pronti al big match di Brescia

Il fuoco è tornato a divampare. E' stata sufficiente la magia di Yonatan Cohen per far tornare ad ardere con potenza la passione di una città intera nei confronti del Pisa Sporting Club. Il mese e mezzo a digiuno di vittorie aveva fatto mugugnare in diversi, ma è bastato il colpo da fuoriclasse dell'attaccante israeliano per rimettere a posto tutto. Nonostante il periodo di rottura prolungato, con la vittoria di domenica sera contro il Benevento gli uomini di D'Angelo sono tornati a occupare in solitaria la seconda posizione della classifica. E alle porte c'è l'attesissimo big match in casa della capolista Brescia, sabato 27 novembre (ore 16.15).

Per l'occasione è attesa la cornice di pubblico delle grandi occasioni, con il record di presenze e di incassi per la società lombarda. Il settore ospiti del Rigamonti può ospitare 770 spettatori: oltre la metà sono già stati acquistati dai supporters nerazzurri e ci si avvia rapidamente all'esaurimento. E sicuramente molti altri pisani trasferiti al nord si assicureranno un posto in uno degli altri settori dello stadio bresciano. Su indicazione delle autorità, i tifosi residenti nella provincia pisana possono acquistare esclusivamente i biglietti del settore ospiti. I tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketone e nei punti vendita ufficiali.

Il programma settimanale della squadra, interamente previsto sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado, non prevede doppie sedute ma allenamento pomeridiano nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì mattina all'Arena Garibaldi la consueta rifinitura pregara che precederà la partenza per Brescia.

Verso Pisa-Perugia

Subito dopo l'impegno in casa del Brescia, la squadra tornerà a Pisa per preparare una nuova gara di campionato. Martedì 30 novembre si disputerà infatti la quindicesima giornata del torneo cadetto: alle 18 all'Arena Garibaldi arriverà il Perugia. Mercoledì 24 novembre partirà la prevendita dei tagliandi (Arena al 75% della capienza), come di consueto distinta in due fasi: prelazione per vecchi abbonati e titolari di voucher e poi vendita libera.

Dalle ore 15 di mercoledì 24 fino alla mattinata di venerdì 26 novembre i tagliandi, sul circuito Ticketone e nei punti vendita ufficiali, saranno acquistabili in prelazione. Non sarà possibile effettuare in tale modalità l’acquisto del biglietto ridotto (qualsiasi settore).

I punti vendita sono i consueti:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Fino alla giornata di venerdì (mattina) potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini inserendo i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso). Qualora il soggetto avente diritto alla prelazione fosse sprovvisto di tali dati o non fosse in grado comunque di completare la procedura di acquisto del biglietto sul sistema on line, potrà recarsi fisicamente in uno qualsiasi dei punti vendita sopra elencati per richiedere il necessario supporto.

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà venerdì 26 novembre (ore 15) salvo esaurimento dei tagliandi disponibili

