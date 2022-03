Si ferma ai rigori l'avventura nerazzurra al Torneo di Viareggio

E' finto il sogno del Pisa Sporting Club al Torneo di Viareggio. Forse nel modo più beffardo e crudele che il calcio può riservare: ai calci di rigore. Ma i ragazzi allenati da Marco Masi possono sicuramente fare ritorno al quartier generale nerazzurro con la testa altissima e la consapevolezza di aver vissuto un percorso di crescita e maturazione molto importante, i cui frutti si vedranno nella fase finale della stagione che stanno disputando.

Arrivato per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale della kermesse dedicata al calcio giovanile di tutto il mondo, lo Sporting Club nel pomeriggio di giovedì 24 marzo ha incrociato gli scarpini con una realtà che delle giovani promesse fa da sempre un vanto: il Genoa. Contro la formazione rossoblu il Pisa ha dato vita a una partita vibrante, ricca di colpi di scena e sorpassi. Nerazzurri avanti con bomber Stanic (arrivato a gennaio dal Belgio) a metà primo tempo. Risposta del Genoa con l'uno-due piazzato da Gagliardi e Rimondo a cavallo dell'intervallo, infine pareggio ancora di Stanic poco prima dell'ora di gioco. Si è andati così ai calci di rigore (per regolamento non sono previsti i tempi supplementari): dagli undici metri gli avversari sono stati più freddi e hanno così conquistato i quarti di finale. Per il Pisa si sono presentati al dischetto Signorini (errore), T. Fischer (gol), Coulibaly (errore), Zhupa (errore), Stanic (gol).

Test match all'Arena Garibaldi

ll Pisa Sporting Club è tornato all’Arena per testare la condizione in questa ultima settimana senza impegni agonistici della stagione cadetta 2021-2022; sabato 2 aprile, infatti, per i nerazzurri ripartirà da Benevento il campionato e in poco più di un mese andranno in scena le ultime decisive sette giornate. Questo pomeriggio è stata la formazione del Real Forte Querceta, guidata dall’ex nerazzurro Vitaliano Bonuccelli e militante nel campionato di Serie D nazionale a svolgere al meglio il ruolo di sparring partner in un test durante il quale lo staff tecnico pisano ha fatto ruotare tutti gli uomini a disposizione. Per la cronaca il match è terminato col punteggio di 4-0 in favore dei nerazzurri.

Questo il tabellino completo:

Pisa. Livieri (1′ st Dekic), Berra (15′ st Birindelli), De Marino (15′ st Beruatto), Leverbe (1′ st Mendes), Di Quinzio, Spina, Touré, Gucher (1′ st Siega), Masucci (1 st Torregrossa, 23′ st Panattoni), Mastinu (1′ st Benali), Marsura (15′ st Sibilli). Allenatore D’Angelo.

Real Forte Querceta. Adornato, Bertoni (31′ pt Del Dotto), Della Pina (1′ st Amico), Bartolini (11′ st Pecci), Maccabruni (11′ st Ricci T.), Ricci F. (31′ pt Bechini), Centonze (14′ st Belluomini), Nobile (1′ st Lazzoni), Pegollo (38′ pt Islamaj), Grassi (11′ st Meucci), Bellucci. A disposizione. Gargani. Allenatore Bonuccelli.

Arbitro. Francesco Meraviglia di Pistoia (Garzelli-Cipriani).

Reti. 35′ pt Marsura, 41′ pt Masucci, 17′ st Sibilli, 34′ st Tourè