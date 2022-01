Il Lecce batte il Vicenza nel recupero del 18° turno: nerazzurri secondi in classifica

Il Pisa scivola al secondo gradino del podio: adesso comanda il Lecce. In attesa della ripresa del campionato di Serie B, previsto per il fine settimana del 5 febbraio, quando i nerazzurri faranno visita all'Alessandria, nella serata di mercoledì 26 gennaio si è disputato uno dei recuperi dei match saltati a causa dell'emergenza Covid. Allo stadio Via del mare si è giocato il confronto fra Lecce e Vicenza, valido per il 18° turno. La partita nelle scorse settimane era stata rinviata per ben due volte: in entrambi i casi avevano pesato sulla decisione i contagi all'interno dei due spogliatoi.

Il Lecce ha vinto con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Listkowski e Coda (utile soltanto a fini statistici il gol veneto siglato da Meggiorini nel finale), ed è salito così a quota 40. I salentini artigliano la vettà della classifica superando di una sola lunghezza il Pisa, con il Brescia terzo a quota 38. Una lotta serratissima che diventerà infuocata quando, la prossima settimana, riprenderà il campionato. Prima della ripresa il quadro verrà complicato dagli ultimi tre recuperi programmati per domenica 30 gennaio. Sono le tre partite saltate nel 19° turno, anch'esse a causa dei contagi all'interno delle squadre: Parma-Crotone, Vicenza-Alessandria e Cittadella-Cosenza, tutte con fischio d'inizio alle 14:30.

Il Pisa nel frattempo prosegue la sua marcia di avvicinamento al rientro in campo. Oggi e domani, venerdì 28 gennaio, la squadra si allenerà nel pomeriggio nel centro di San Piero a Grado. La settimana si chiuderà con la seduta mattutina di sabato 29, sempre a San Piero. Poi lo staff concederà la domenica libera al gruppo, che si riunirà lunedì 31 gennaio per iniziare la settimana che porterà al ritorno in campo, sabato 5 febbraio al Moccagatta di Alessandria. A fare da contraltare alle vicende di campo c'è il mercato, entrato ormai nelle sue ore conclusive. Dopo gli acquisti di Torregrossa e Benali, il lavoro della coppia Chiellini-Corrado si concentrerà principalmente sulle uscite.

Destinati a lasciare il nerazzurro sono il centrocampista Quaini, l'esterno Cisco e il terzino Curci. Il primo piace molto al Pordenone, ma è inseguito anche dalla Reggiana in Serie C. Anche gli altri due hanno molto mercato in C e nei prossimi giorni troveranno una sistemazione che consenta loro di scendere in campo con continuità. Una cessione ufficiale invece è quella del giovanissimo Assane Seck (2004), in prestito con diritto di riscatto dalla Primavera nerazzurra a quella della Fiorentina. Soltanto dopo aver definito il quadro delle uscite, la dirigenza completà la rosa mettendo a disposizione di Luca D'Angelo un difensore in grado di giocare sia al centro che a sinistra e, se ci sarà l'occasione, un ulteriore centrocampista. Per questa casella il profilo di Folorunsho si fa sempre più sfumato: la telenovela impalcata dal Napoli sembra essere in via di risoluzione in favore della Reggina.

Fonte foto: Ufficio stampa Pisa S.C.