Il Pisa torna al Torneo di Viareggio: nerazzurri in campo dal 17 marzo

Ritorna il Torneo di Viareggio, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, e anche il Pisa Sporting Club riprende la sua storia con una delle manifestazioni calcistiche dedicate al settore giovanile più rinomate al mondo. Per la prima volta la kermesse sarà riservata esclusivamente ai ragazzi Under 18, quindi tutti quelli nati dal 2004 in poi. Perciò nella rappresentativa nerazzurra guidata da mister Marco Masi ci saranno anche inserimenti dalla formazione degli Allievi.

Questo il calendario delle gare che attendono i nerazzurri inseriti nel Gruppo B-Girone 6 con Fiorentina, Alex Transfiguration (Nigeria) e Monterosi:

- Giovedì 17 marzo. Pisa-Monterosi (ore 15), Campo La Pruniccia, Strettoia (Lucca)

- Sabato 19 marzo. Pisa-Fiorentina (ore 15), Stadio Barni, Montale (Pistoia)

- Martedì 22 marzo. Pisa-Alex Transfiguration (ore 15), Campo La Pruniccia, Strettoia (Lucca)

Per regolamento le prime due di ogni girone, più le quattro migliori terze, otterranno il lasciapassare diretto per gli ottavi di finale.