Doveva arrivare una vittoria, invece il Pisa non è riuscito ad andare oltre uno scialbo 2-2 contro il SudTirol. Terminano quindi con un turno di anticipo, rispetto alla stagione regolare, le speranze di agganciare il treno dei playoff. E così l'unica, bellissima, emozione del pomeriggio è quella che l'Arena Garibaldi vive insieme a Gaetano Masucci, al suo passo d'addio al calcio giocato dopo sette stagioni in nerazzurro, nelle quali ha scritto pagine e record indelebili.

La partita

Nell'ultimo turno casalingo della stagione regolare il Pisa si trova davanti a un solo obiettivo: conquistare la vittoria. Perché le speranze di tenere aperti i giochi per i playoff sono ancora in vita e perché questo pomeriggio una delle leggende contemporanee del calcio nerazzurro, Gaetano Masucci, darà l'addio alla 'sua' Arena Garibaldi nelle vesti di calciatori professionista.

Aquilani conferma la difesa a quattro con la novità di Valoti in cabina di regia al fianco di Marin. Esteves, acciaccato, ha dovuto alzare bandiera bianca. I nerazzurri manovrano a lungo la palla nella prima parte della gara, ma di emozioni neanche a parlarne. Per vedere il primo timido tentativo occorre attendere il 23', quando Arena si allunga dietro alla difesa tirolese e serve un pallone su cui c'è scritto 'spingere' a Tramoni, appostato a centro area. Ma il numero 11 fallisce l'impatto con la palla e fa partire un destro innocuo.

La risposta altoatesina si concretizza al 30' con la bordata dalla distanza di Arrigoni, sulla quale Nicolas si distende in tuffo per deviare in angolo. Però l'azione più bella la propongono Arena e Tramoni al 33', quando riescono a puntare dritto per dritto la difesa ospite aprendo un varco centrale ghiottissimo. Tramoni entra in area e calcia forte a mezza altezza: Poluzzi sfodera un miracolo.

Ancora Arena al 36' in evidenza con una botta mancina arrivata dopo il recupero del pallone dei compagni a metà campo: il portiere del SudTirol risponde ancora presente. Con caparbietà e pazienza il Pisa riesce a rompere l'equilibrio, sfruttando al meglio un calcio d'angolo arrivato da un'azione insistita nell'area tirolese. Bonfanti nell'area piccola è lasciato troppo solo e di testa riesce a spedire la palla in porta. La prima frazione si chiude con la discesa libera di Arena, partito dalla trequarti e arrivato al tiro dall'interno dell'area: il suo diagonale finisce fuori di un metro.

I nerazzurri si presentano bene anche al rientro in campo dopo l'intervallo, ma al 53' nell'unica punizione offensiva calciata fino a questo momento dal SudTirol arriva il pareggio. Molina emula Bonfanti e sul primo palo anticipa tutti di testa. Il gol ospite cambia l'inerzia della sfida. Adesso il SudTirol trova più spazi per affondare e al 68' si guadagna il calcio di rigore grazie al contropiede condotto da Mallamo e Odogwu, che viene atterrato da Barbieri. Dal dischetto il centravanti non sbaglia e ribalta il punteggio.

Lo schiaffo ha l'effetto sperato. Il Pisa si getta nuovamente in avanti e al 74' trova l'immediato pareggio con il nuovo entrato Moreo, bravo a sfruttare una mischia generata da un calcio d'angolo. Nei minuti finali il Pisa tenta il tutto per tutto, ma le energie sono terminate e la gara finisce in pareggio. L'unica, enorme emozione è quella vissuta insieme a Tano Masucci, al quale va il tributo da brividi dell'Arena Garibaldi.

Il tabellino

Pisa-SudTirol 2-2

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Valoti (71' Tourè), Marin; D'Alessandro (71' Tramoni L.), Arena (78' Masucci), Tramoni M. (71' Moreo); Bonfanti (86' Torregrossa). All. Aquilani

SudTirol (3-4-2-1): Poluzzi; Masiello, Giorgini, Cagnano; Rover (62' El Kaouakibi), Peeters, Arrigoni, Molina (77' Rauti); Casiraghi (62' Cisco), Mallamo (77' Merkaj); Odogwu. All. Valente

Reti: 44' Bonfanti (P), 53' Molina (S), 69' Odogwu (S) rig., 74' Moreo (P)

Ammoniti: Valoti (P), Calabresi (P), Canestrelli (P)

Note: arbitro Fabio Maresca; angoli 3-5 (2-2); recupero 2' e 5'