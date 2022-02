Pisa-Ternana: le probabili formazioni | D'Angelo: "Vogliamo vincere per la classifica e per omaggiare Maurizio"

Gli stimoli: pane quotidiano per tutti gli atleti che si trovano ad affrontare sfide agonistiche dall'alto coefficiente di difficoltà. Più quest'ultimo cresce, più aumenta la spinta a volersi migliorare e raggiungere risultati importanti. La gara di domani, sabato 12 febbraio, che attende il Pisa nel 22° turno del campionato di Serie B è ricchissima di stimoli. I nerazzurri sono a caccia della prima vittoria nel 2022. Un successo li proietterebbe di nuovo, seppur momentaneamente in attesa della gara che il Lecce giocherà domenica, in vetta alla classifica. Di fronte ci sarà l'eterno nemico Cristiano Lucarelli, alla guida di una formazione sportivamente agli antipodi rispetto alla tradizione nerazzurra: la Ternana. Sarà anche l'occasione per celebrare il ricordo di Maurizio Alberti, pochi giorno dopo il 23° anniversario della sua scomparsa. Mai un momento banale per il tifo organizzato pisano.

Tutti a disposizione

Nessuna defezione e un ottimo stato di forma complessivo. Luca D'Angelo tratteggia così il quadro generale del gruppo a poche ore dal fischio d'inizio del match. "Ci siamo allenati bene, i ragazzi sono in buona forma e siamo pronti a giocarci, partita dopo partita, un tour de force parecchio impegnativo". Dopo la sfida con la Ternana ci sarà immediatamente il confronto con il Vicenza, martedì 15 febbraio. "Ma non dobbiamo farci prendere dalla fretta - aggiunge D'Angelo - dovremo essere abili a pensare di gara in gara. Adesso dobbiamo pensare a come battere la Ternana. Desideriamo tornare alla vittoria: per la classifica, per noi stessi, per il nostro pubblico e per onorare al meglio la memoria di Maurizio Alberti".

Il tecnico nerazzurro chiede ai suoi uomini "alta intensità e grande organizzazione per l'intera partita. Come abbiamo fatto ad Alessandria, dove la prestazione è stata molto convincente. La rosa è ampia e offre le giuste alternative in ogni zona del campo. Giocheremo praticamente ogni tre giorni per un mese e sarà importante far ruotare gli elementi nei ruoli giusti, anche sulla base delle qualità dell'avversario che andremo ad affrontare". La linea guida sarà sempre il 4-3-1-2 e D'Angelo spiega anche perché: "Sulla carta potremmo disporci anche con un 4-3-3 puro, ma dispongo di molti attaccanti che prediligono giocare centralmente. Penso a Torregrossa, Lucca, Puscas, Masucci. Schierare il tridente obbligherebbe qualcuno di loro a dei sacrifici eccessivi. Inoltre disponendoci con la doppia punta abbiamo la possibilità di poter ruotare tutti gli effettivi anche a partita in corso".

Ecco quindi che la formazione anti Ternana ("Una squadra che ha trovato un discreto equilibrio difensivo, pur mantenendo una fase offensiva di ottimo livello" specifica Luca D'Angelo) potrebbe vedere dal 1' l'inedito tandem offensivo composto da Torregrossa e Puscas, con Sibilli schierato sulla trequarti. Dalla cintola in giù invece le scelte rimangono quelle più 'tradizionali', con la mediana composta da Tourè, Nagy e Marin e la linea difensiva composta da Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruatto.

Voglia di rivalsa

Dopo l'1-4 subito nella gara d'andata, dalle parti di Terni c'è una grande voglia di riscatto. Quella sconfitta, ampia nelle proporzioni finali e giustificata da un dominio praticamente incontrastato del Pisa sul terreno del Liberati, è rimasta nella mente della formazione rossoverde. Che domani proverà a rendere lo sgarbo al Pisa, forte di una discreta condizione fisica e una buona striscia di risultati alle spalle. "Affrontiamo una delle formazioni più forti della B - spiega il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli - il Pisa non è più una sorpresa. Non si resta in vetta alla graduatoria per caso per oltre metà stagione".

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida sarà diretta da Davide Ghersini di Genova. Il fischietto ligure ha incrociato il Pisa in sette occasioni: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente è quello più negativo di tutti: 4-1 in casa della Salernitana nello scorso campionato. Decisamente più dolce ed esaltante il ricordo dell'ultima vittoria ottenuta con lui in campo: 2-1 al Picco di Spezia nel derby giocato il 29 giugno 2020.

I nerazzurri in casa vantano la miglior difesa della cadetteria con appena 7 gol concessi in 10 partite. Di fronte troveranno però una formazione che lontano da Terni va in rete con discreta continuità: 15 gol in 10 trasferte. Nelle ultime cinque gare disputate lontano da casa, inoltre, la Ternana non ha mai perso: quattro pareggi e una vittoria. Complessivamente i confronti ufficiali disputati all'Arena Garibaldi sono 11: 5 successi del Pisa e 5 pareggi, la Ternana non ha mai vinto. A livello statistico c'è la curiosità della sconfitta a tavolino comminata a entrambe le squadre nell'incontro di Coppa Italia che si sarebbe dovuto disputare nell'estate del 2003: le due formazioni non scesero in campo in segno di protesta per la decisione della Figc di promuovere d'ufficio la Fiorentina in Serie B, bypassando la graduatoria dei ripescaggi che vedeva in pole position proprio il Pisa assieme al Martina Franca.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Sibilli; Torregrossa, Puscas. All. D'Angelo

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Bogdan, Martella; Proietti, Agazzi, Palumbo; Partipilo, Peralta; Pettinari. All. Lucarelli