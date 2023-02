Pisa-Venezia: le probabili formazioni | D'Angelo: "Recuperato anche Torregrossa. Vogliamo tornare a vincere in casa"

Dopo il primo, pesantissimo acuto del 2023 realizzato a Reggio Calabria, il Pisa non vuole più fermarsi. Adesso l'obiettivo per gli uomini di D'Angelo è dare continuità di risultati tra le mura amiche, dove il nuovo anno è iniziato con due, inaspettati tonfi. Venerdì 17 febbraio il campionato propone l'impegno con il Venezia (alle 20.30): contro gli arancioneroverdi Morutan e compagni andranno a caccia della prima vittoria casalinga dall'inizio del girone di ritorno.

Abbondanza

Probabilmente per la prima volta da inizio campionato, il Pisa può contare su tutti gli effettivi che compongono la rosa. L'annuncio arriva direttamente da D'Angelo: "Abbiamo recuperato pienamente anche Torregrossa, che verrà in panchina domani. Ha un minutaggio molto basso dopo la fase di recupero e riabilitazione dall'infortunio muscolare, ma può comunque essere prezioso nella sfida col Venezia". Oltre al centravanti, torneranno dalla squalifica anche i centrocampisti Mastinu e Marin, e anche capitan Caracciolo ormai è in rampa di lancio per riprendere le redini della retroguardia.

"Arriviamo da una vittoria bella ed esaltante - prosegue il tecnico nerazzurro - avevamo bisogno di questa scossa per lavorare ancora meglio. Non dobbiamo però farci prendere dall'esaltazione e affrontare con leggerezza il Venezia. A inizio stagione hanno pagato troppo lo scotto della retrocessione dalla Serie A, ma adesso si sono assestati, hanno risolto molti dei problemi di qualche mese fa e, secondo me, sono una delle mine vaganti del torneo. Vanoli dispone di elementi dalle qualità individuali veramente buone e ha allestito un organico che sa giocare bene, alterna fisicità a tecnica e può essere pericoloso in molti frangenti".

Al 3-5-2 veneto il Pisa contrapporrà un 4-3-1-2 nel quale in attacco potrebbero ritrovare spazio dal 1' Moreo e Gliozzi, supportati dal fosforo di Morutan.I maggiori dubbi sono concentrati nella zona centrale del campo, dove D'Angelo può scegliere tra la fisicità di Gargiulo e Tourè, le geometrie di Mastinu e Zuelli, il dinamismo di Marin e la regia di Nagy e De Vitis. L'impressione è che, in una gara in cui il Venezia lascerà il pallino del gioco ai nerazzurri per colpire con le ripartenze sugli esterni, i nerazzurri possano optare per uno schieramento fisico, capace di agire in verticale e con molta presenza negli ultimi venti metri di campo. Ecco perché accanto a Nagy potremmo vedere Gargiulo e Tourè.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige la sfida Daniele Paterna, che in questa stagione ha già incrociato il Pisa in occasione della sfida interna al Cosenza: 3-1 il punteggio finale, con la doppietta di Morutan e il sigillo di Masucci. Complessivamente il bilancio dei nerazzurri col fischietto abruzzese è di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa non batte il Venezia all'Arena Garibaldi dal 2007, quando nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C superò i lagunari col punteggio di 3-1. Negli ultimi due incroci, disputati in cadetteria, il Venezia ha raccolto un pareggio e una vittoria. Nel 2021 gli ospiti rimontarono dal 2-0 del primo tempo al 2-2 finale, mentre un anno prima prima recuperarono il vantaggio iniziale di Masucci, e poi misero la freccia per il definitivo 1-2. Il bilancio totale delle gare giocate sotto la Torre è di 8 vittorie, 4 sconfitte e 5 pareggi.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Gargiulo; Morutan; Gliozzi, Moreo. All. D'Angelo

Venezia (3-5-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli