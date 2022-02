Pisa-Vicenza: aperta anche la prevendita per la sfida del 15 febbraio

Giornate ricche di appuntamenti e scadenze per i tifosi nerazzurri, anch'essi pienamente partecipi e coinvolti nella volata che vedrà protagonista la squadra di mister D'Angelo. Nel giro di tre giorni il Pisa giocherà due partite all'Arena Garibaldi: per la sfida del 12 febbraio contro la Ternana la prevendita dei tagliandi è attiva da ieri, e da pochi minuti si è aperto anche il canale per i biglietti relativi alla sfida con il Vicenza di martedì 15 febbraio (ore 18.30).

Come di consueto la società di via Battisti ha attivato una prima fase di prelazione precedente alla vendita libera. I tagliandi, che anche per la gara relativa al 23° turno saranno poco più di 4.600 vista la capienza ferma al 50% (verso la fine del mese, al più tardi dal 1 marzo la capienza tornerà al 75%), sono disponibili sul sito Ticketone e nei punti vendita ufficiali. Acquistando il biglietto in modalità online non si potrà usufruire della riduzione, attivabile esclusivamente nei punti vendita fisici.

Fino alle ore 13 di venerdì 11 febbraio potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà alle ore 15 di venerdì 11 febbraio salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.