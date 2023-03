'Pisani a Roma': il 'core' nerazzurro batte anche nella capitale

Si è costituito in questi giorni a Roma il primo gruppo di tifosi dello Sporting Club residenti nel Lazio: il nome scelto è 'Pisani a Roma'. Lo scopo del gruppo è quello di condividere la passione per la squadra nerazzurra fra coloro che per motivi professionali o sentimentali vivono nella regione della capitale. In pochi giorni sono già molte le adesioni al gruppo.

Fra questi anche personaggi illustri come il fumettista Gipi, i politici Enrico Letta e Ylenia Zambito, gli sportivi Stefano Rapetti e Salvatore Sanzo, i registi Roan Johnson e Daniele Falleri. Il grande esordio sui gradoni dello stadio è previsto per la trasferta di Terni, in programma domenica 16 aprile. Intanto la ricerca di cuori nerazzurri residenti nel Lazio continua. "Se vivi nel Lazio, contattaci - è l'annuncio del club - Per informazioni cerca 'Pisani a Roma' su Facebook ed Instagram oppure pisaclubroma@gmail.com".