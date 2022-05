Anche da Milano seguono la finale playoff: "Tifosi milanisti sosteniamo il Pisa!"

E' l'atto conclusivo di una stagione bellissima, emozionante, affascinante, capace di catalizzare anche le attenzioni di chi, magari, durante le scorse sttimane è stato impegnato a seguire la propria squadra del cuore sui campi della Serie A o delle competizioni europee. La Serie B da sempre è un torneo seguitissimo da tutti gli appassionati del pallone, perché più di tutti gli altri campionati sa riservare sorprese, colpi di scena, gesti tecnici e risvolti da romanzo giallo. E la stagione che domenica 29 maggio si chiuderà sul prato dell'Arena Garibaldi, in quanto a novità inaspettate e bizze della sorte, ha superato le aspettative.

Il confronto tra Pisa e Monza del U Power Stadium è stato seguito un po' da tutta l'Italia calcistica, complice anche l'assenza di altri impegni delle big (la Roma aveva trionfato in Conference League il giorno prima) e delle formazioni di Serie C impegnate nei loro playoff promozione. Da tutta la penisola sono arrivate frasi di incitamento alle due fazioni, anche se scorrendo le pagine dedicate al tifo e al calcio tricolore si nota una schiacciante predominanza nel supporto allo Sporting Club. Sarà per l'eredità lasciata da Romeo Anconetani, ancora conosciutissimo e apprezzatissimo al di fuori dei confini della provincia pisana, sarà per il bel campionato disputato dagli uomini di Luca D'Angelo, fatto sta che in tantissimi hanno manifestato l'auspicio di vedere il Pisa promosso in Serie A.

Come era da attendersi, un altro fattore decisivo che sta spostando il calore dei 'neutrali' verso la sponda nerazzurra è la composizione della dirigenza brianzola: la coppia composta da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, per i trascorsi politici del primo e quelli sportivi del secondo, proprio non va giù a molti sportivi. C'è addirittura chi ha pubblicato un post sui social, condito da spiegazioni e motivazioni, nel quale ha spinto i tifosi a parteggiare per il Pisa. Ed è una pagina insospettabile, visto che si tratta di 'Forza Milan', che ha invitato la propria community Facebook a sostenere lo Sporting Club. "Probabilmente non servirà perchè il Monza è più forte del Pisa e molto difficilmente non verrà in SerieA. Ma tutti i tifosi rossoneri dovrebbero tifare Pisa, perchè il Monza non è come tutti credono una società satellite del Milan, Galliani farà anche il tifoso a San Siro e con Berlusconi si affaccerà anche dai balconi per far credere che il Milan per loro è il Milan, ma la realtà sportiva dice altro. Galliani i suoi 'affari' li fa come faceva negli ultimi anni a Casa Milan con chi dice lui, ed il Monza ha un forte 'legame' di interessi con l'Inter, Marotta e Ausilio! Non a caso l'attuale Monza ha diversi prestiti dall'Inter e negli ultimi due anni sono stati diversi gli affarucci tra Zio Fester e Don Beppe. Quindi ognuno sia libero di tifare chi vuole ma noi tiferemo Pisa tutta la vita!".

Una presa di posizione netta che, come era prevedibile, ha suscitato un nugolo di commenti. Molti supporters del Milan proprio non se la sono sentita di accogliere l'invito e tifare contro il presidente che per 25 anni ha portato il club rossonero sul tetto del mondo. Ma tanti altri, probabilmente la maggioranza, si sono detti d'accordo con le motivazioni sottolineate nel post, evidenziando in particolare le modalità con cui Berlusconi e Galliani si sono disfatti della società, aprendo di fatto un periodo di grave crisi che soltanto adesso, con la vittoria della scudetto, sembra essere definitivamente alle spalle.