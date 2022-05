Ponsacco calcio, sabato 4 giugno la festa della Gradinata "1920"

In attesa di conoscere il futuro della società e la categoria in cui militerà la Prima squadra rossoblù nella prossima stagione, la Ponsacco calcistica si riunirà sabato 4 giugno allo Stadio Comunale in occasione della festa della Gradinata "1920". La giornata avrà inizio alle ore 17.30 con il "Memorial Cristian Moni", torneo di calcio a 7 che vedrà scendere in campo vecchie glorie e tifosi rossoblù, mentre in serata (ore 20.30) è prevista una cena.