Ponsacco, una nuova tribuna per lo stadio. Iniziati i lavori di demolizione

Lo stadio di Ponsacco si rifà il look. Sono cominciati, in viale della Rimembranza, i lavori per la demolizione della tribuna del "Pollaio", la quale sarà sostituita nel giro di circa sei mesi da una nuova struttura, più moderna e funzionale. Se ne va così un pezzo di storia della piazza calcistica ponsacchina, teatro di memorabili promozioni e della partita contro la Nazionale italiana.

"Un luogo simbolo per i tanti tifosi che negli anni hanno osservato da qui il Ponsacco - ha affermato la sindaca Francesca Brogi - come dimenticare gli incitamenti lanciati dal presidente Aringhieri, quando proprio dai gradini di questa tribuna si alzava in piedi per lanciare la carica dei propri tifosi, o il rumore assordante che riempiva lo stadio quando i tifosi all'unisono battevano i piedi sulle pedane in ferro, un frastuono che caricava a mille i giocatori rossoblù".

La nuova tribuna coperta del Comunale avrà 400 posti a sedere e sarà funzionale anche per spettacoli o concerti. "Un intervento necessario - spiega Brogi - vista l'inagibilità della tribuna esistente e gli eccessivi costi necessari per un suo ripristino".