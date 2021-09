Ponsacco, mercoledì 15 settembre la presentazione ufficiale della squadra 2021/22

La stagione è alle porte e dato l'imminente primo impegno ufficiale (appuntamento domenica 19 settembre a Cenaia, per il primo turno della Coppa Italia Eccellenza), il Ponsacco presenta la squadra che avrà il compito di alzare l'asticella rispetto alla scorsa annata calcistica, puntando alle zone alte della classifica. Tanto l'entusiasmo nella piazza rossoblù, in un'estate che ha visto il ritorno alla presidenza di Massimo Donati e l'arrivo in rossoblù di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni quale Francesco Tavano.

Di seguito il programma della giornata: (fonte: pagina Facebook "F.c. Ponsacco")

Mercoledì 15/09

Ore 19:00

Aperitivo con la squadra presso il Circolo Toniolo e corteo sul corso con tappa in piazza della chiesa per la benedizione e in piazza della Repubblica.

Ore 21:30

Presentazione ufficiale della rosa 2020/21 presso il circolo la Rinascita presentata da Andrea Signorini della redazione sportiva di Radio Bruno.