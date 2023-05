Calcio femminile, il Pontedera perde con la Lucchese e si condanna ai playout

Scivolone fatale per il Pontedera femminile. Le granatine perdono 1-0, in casa, lo scontro diretto con la Lucchese, vanificando la possibilità di raggiungere la salvezza diretta nel campionato di Serie C girone A. Nonostante la stagione regolare non sia ancora conclusa (domenica 28 maggio in programma l'ultima giornata, a Vittuone) è già certo infatti lo spareggio-playout tra il Pontedera e la stessa Lucchese, con le ragazze di Sandy Iannella chiamate a difendere il miglior piazzamento in classifica (al momento sono due i punti di vantaggio). A decidere il derby toscano è una rete di Migneco, nel recupero del primo tempo, esito di un tiro-cross che termina la propria corsa all'incrocio dei pali senza possibilità d'intervento per Zangari. Costante, nell'arco dei 90', la supremazia territoriale delle pontederesi, le quali peccano però di concretezza sotto porta.

Pontedera CF - Lucchese CF 0-1, il tabellino della partita

PONTEDERA CF: Zangari, Rizzato, Sidoni, Ceci, Maffei, Sivakova (71’ Mazzella), Pantani, Lewandowska, Dehima, Maroso (85’ Amitrano), Romeo. A disposizione: Schiavone, Lanzotti, Puddu , Mancini. All.: Iannella

LUCCHESE: Passarella, Orsi E., Lehamann, Laface (84’ Migliavacca), Sabia, Bengasi, Fradinho Pacheco (56’ Cotrer), Migneco (70’ Fricano), Piccini, Catalano, Valtolina (80’ Di Fiore). A disposizione: Abraimi, Campagni, Fenili, Orsi I. All.: Lencioni

Arbitro: Moro di Novi Ligure

Reti: 45'+1' Migneco

Ammoniti: Orsi, Dehima, Migneco