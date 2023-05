Calcio femminile, Pontedera ko col Vittuone. Ora testa al playout

Si chiude con una sconfitta sul campo del Vittuone la stagione regolare del Pontedera femminile. Un passo falso senza ripercussioni, poiché il contemporaneo ko della Lucchese contro il Real Meda permette alle granatine di arrivare allo spareggio playout per la permanenza in Serie C da miglior classificata. In terra lombarda va in scena una gara equilibrata, decisa dal colpo di testa in tuffo di Franco, sugli sviluppi di un traversone di Barbuiani, in apertura di ripresa. Diverse occasioni nel corso del secondo tempo ma le ragazze di Iannella non riescono a raggiungere il pareggio. Domenica 4 giugno il derby con la Lucchese, da giocare in casa e con due risultati su tre a disposizione, varrà una stagione.

Accademia Vittuone - Pontedera CF 1-0, il tabellino della partita

ACCADEMIA VITTUONE: Migliazza, Fico, Cataldo, Gorni, Cantoni, Ruggeri, Paglia (89’ Riitiano), Belloni, Franco, Frau (86’ Lovisi), Barbuiani (63’ Borghi). A disp.: Borin, Lo Russo, Piovani. All.: Ferrari

PONTEDERA CF: Zangari, Rizzato, Sidoni, Mazzella, Amitrano (74’Mancini), Pantani, Lewandowska (33’ Maffei), Puddu, Dehima, Maroso, Romeo. A disp.: Schiavone, Sivakova. All.: Iannella

Arbitro: Li Vigni di Palermo

Rete: 47' Franco

Ammonite: Rizzato