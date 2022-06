Pontedera, il duo Giovannini-Indiani si ricompone ad Arezzo. Li raggiunge anche Vettori

Ci sarà tanto Pontedera nel nuovo Arezzo. Definito da alcune settimane il passaggio in amaranto dell'ex Dg Paolo Giovannini (dieci anni in granata, interrotti lo scorso 11 maggio), nella giornata di ieri, giovedì 2 giugno, è arrivata l'ufficialità di Paolo Indiani come nuovo allenatore degli aretini. L'esperto tecnico, artefice di 9 promozioni in carriera (l'ultima nel campionato appena concluso, con il San Donato Tavarnelle dalla D alla C), ha guidato il Pontedera dal 2012 al 2017, centrando un salto di categoria nell'allora "Lega Pro Prima Divisione" e gettando le fondamenta per il fortunato ciclo calcistico granata. A spalleggiare Indiani nella sua nuova avventura, come allenatore in seconda, ci sarà Federico Vettori: l'ex difensore, capitano e, nelle ultime tre stagioni, vice di Ivan Maraia, lascia Pontedera dopo ben undici anni.