Pontedera, ecco il primo colpo: dall'Empoli arriva Fantacci

Si apre con un nuovo acquisto ed una importante conferma il mercato del Pontedera in vista della Serie C 2022/23. Il primo colpo targato Zocchi porta il nome di Tommaso Fantacci, centrocampista offensivo classe '97 già allenato da Mister Catalano a Prato nella stagione 2017/18. Nato a Lucca ma cresciuto a Pisa, Fantacci ha giocato nelle giovanili dell'Empoli per poi vestire le maglie di Padova, Prato, Carpi, Pistoiese, Juve Stabia e Gubbio, collezionando oltre cento presenze in Serie C. L'arrivo (con la formula del prestito) di Fantacci, giocatore duttile in grado di ricoprire i ruoli di ala destra, trequartista e mezzala d'attacco, rinforza il reparto mediano del Pontedera, del quale continuerà a fare parte anche Giovanni Catanese. Il centrale ventinovenne ha infatti rinnovato il contratto e proseguirà la sua avventura in granata per la terza stagione consecutiva.