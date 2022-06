Pontedera, ufficiale: è Pasquale Catalano il nuovo allenatore

Il nuovo corso del Pontedera inizia da mister Pasquale Catalano. Dopo settimane di valutazioni ed indiscrezioni, la società ha sciolto gli ultimi dubbi e, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno, ha annunciato e presentato alla stampa colui che raccoglierà l'eredità di Ivan Maraia sulla panchina dei granata nella prossima stagione.

Catalano, cinquant'anni, è nato a Bari ed ha un passato da calciatore professionista, con quasi 400 presenze tra C1 e C2. Allena dal 2013, anno in cui ha vissuto una breve esperienza con la Bellaria Igea Marina (Lega Pro Seconda Divisione). Poi Termoli (Serie D 2014-15), Prato (Serie C 2017/18), Parma U19 (2018-19), Pianese (Serie C 2019/20) e Imolese (Serie C 20/21). Nel curriculum anche due avventure come assistente tecnico di Roberto De Zerbi a Palermo (Serie A 2016-17) e di Pasquale Marino a Crotone (Serie B 2021-22). Catalano aveva già lavorato con il nuovo Ds granata Moreno Zocchi ad Imola.