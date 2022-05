Pontedera, la Quarta Categoria vince il girone regionale e accede alla finale scudetto

Straordinario traguardo per la Quarta Categoria del Pontedera: con la vittoria del girone regionale, la formazione granata allenata da Daniele Micheletti e Maurizio Londi si è qualificata alla finale scudetto.

Come si legge nella nota della società sui propri canali social, "la Quarta Categoria nasce nel 2016 ed è il primo torneo nazionale di calcio a 7 riservato a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il sostegno e l’adesione convinta di tutte le principali componenti del mondo del calcio, compreso l’U.S Città di Pontedera. La squadra Granata ha affrontato nel girone toscano di secondo livello il Pisa, la Lastrigiana e la Fiorentina B, classificandosi come prima e accedendo alla poule scudetto in programma il prossimo 25 giugno presso il C.P.O Giulio Onesti a Roma".

Un risultato per cui Mister Micheletti si è espresso con queste parole: "Siamo molto soddisfatti, i nostri ragazzi sono andati oltre ogni nostra più rosea aspettativa - ha commentato l’allenatore -.Voglio ringraziare l’altro allenatore, Maurizio Londi, l’associazione “Calciando Insieme”, con la quale abbiamo iniziato questo progetto, e la società Pontedera per quando ha creduto in noi e per l’aiuto che ci ha dato”.

fonte foto e articolo: U.S. Città di Pontedera