Pontedera, stasera la festa dei tifosi al "Mannucci"

"Per Pontedera...per il Pontedera": è questo il titolo della festa che la tifoseria granata ha organizzato per stasera, venerdì 24 giugno, allo stadio "Ettore Mannucci". Musica, drink e tante sorprese animeranno il settore di gradinata nord, mentre il campo di gioco sarà aperto ai bambini dando loro la possibilità di divertirsi sul sintetico dove solitamente giocano i loro beniamini. L'evento si terrà dalle ore 20,30 alle 23 con ingresso gratuito e nel corso della serata verranno omaggiati i 110 anni di storia che il Pontedera compie proprio quest'anno. Un modo per rafforzare il legame della città con la squadra in vista della decima stagione consecutiva in Serie C.