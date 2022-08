Pontedera, 4-1 in amichevole contro la Cuoiopelli. Il DS Zocchi a caccia del bomber sul mercato

Un poker per riscattare il ko con la Sampdoria Primavera, due colpi di mercato da piazzare per presentarsi con una rosa completa e competitiva al prossimo campionato di Serie C. Nella settima amichevole in programma, il Pontedera rifila un 4-1 alla Cuoiopelli, storica formazione militante nel campionato di Eccellenza, sul prato del "Mannucci": a segno i nuovi Cioffi e Aurelio nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivate le reti di Catanese e del baby Casadidio, inframezzate dal "gol della bandiera" di Rudi. Mentre il gruppo granata prosegue il cammino nel precampionato agli ordini di mister Pasquale Catalano, il DS Moreno Zocchi è ancora attivo sul mercato: quasi fatta per l'ingaggio del centrocampista ex Pisa Nicola Izzillo (ultima stagione a Trento), ma, come confessa lo stesso DS ai canali social del club, "a completare la rosa manca un attaccante", aggiungendo che "la scelta ricadrà su uno dei tre profili che abbiamo selezionato". Il Pontedera tornerà in campo domenica 21 agosto per il test contro il Piacenza a Vigolzone.