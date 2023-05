Pontedera, danni allo stadio dopo Perignano-Cuoiopelli

Ad un mese e mezzo dai fatti del Torneo di Viareggio, lo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera torna a fare i conti con nuovi gravi episodi. Al termine della finale playoff di Eccellenza girone A, disputata ieri, domenica 7 maggio, e vinta 2-1 dalla Cuoiopelli contro il Fratres Perignano, l'impianto sportivo pontederese ha infatti subìto danneggiamenti agli spogliatoi e al tunnel di accesso agli stessi.

A riportare l'accaduto è il Sindaco di Pontedera Matteo Franconi: "Ieri il nostro stadio ha ospitato la sfida tra Fratres Perignano e Cuoiopelli, valevole per la finale playoff del girone A di Eccellenza Toscana. Siamo abituati a mettere a disposizione del territorio il Mannucci perché crediamo che gli investimenti che abbiamo fatto sull'impianto possano esser qualificati e valorizzati anche dallo svolgimento di eventi sportivi come questi. Purtroppo a fine gara la rabbia idiota di qualcuno ha finito per sfogarsi con la struttura danneggiandola. La cosa è grave non solo per il fatto in sé ma per due motivi di ordine generale: chi non rispetta il luogo che lo accoglie non conosce il valore dell'ospitalità; chi non sa perdere con dignità e onore non saprà mai vincere".