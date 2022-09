Pontedera, debutto con beffa finale ad Olbia

Falsa partenza per il Pontedera nel campionato di Serie C 2021/22. Ad Olbia la spuntano i padroni di casa 1-0, grazie al gol al 1' di recupero di Boganini. Nonostante il risultato sfavorevole, la prova dei granata in terra sarda è stata nel complesso positiva, facendosi preferire rispetto agli avversari sia nel predominio territoriale che per occasioni create. In un primo tempo piuttosto bloccato, l'unica palla gol degna di nota è per l'Olbia, con Contini che, allo scadere, spara alto da posizione ravvicinata. Nella ripresa si accende il Pontedera. Subito Petrovic insidia Gelmi con un diagonale a lato di un soffio, poi il portiere di casa si supera con un intervento prodigioso sulla girata di Aurelio. La formazione di Catalano continua a spingere e, al 73', ancora Gelmi si prende la scena sul tiro di Fantacci. Ancora Petrovic, dalla distanza, spedisce di poco fuori. La mossa che vale i tre punti per l'Olbia è l'ingresso di Boganini: il classe 2003 colpisce la traversa all'89' e due minuti più tardi decide l'incontro infilando Siano dalla distanza. Domenica prossima Pontedera a caccia del riscatto contro l'Ancona nella prima al "Mannucci".