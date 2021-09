Pontedera femminile, il calendario di Serie C. Esordio al "Mannucci" contro Caprera

Con una nota sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Calcio Femminile ha pubblicato i calendari per la Serie C 2021/2022 (qui tutte le partite di tutti i gironi). Le "granatine" guidate da Renzo Ulivieri debutteranno tra le mura amiche il 10 ottobre alle ore 15 contro la formazione sarda del Caprera, mentre il 17, alla stessa ora, saranno ospiti del Fiamma Monza in un match di prestigio visto il glorioso passato della società lombarda. In programma alla nona giornata, invece, il derby contro il temibile Arezzo, con gara di andata da disputare allo Stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera il 5 dicembre.

Novità del prossimo campionato è l'adozione di un nuovo format, con tre gironi da sedici squadre ciascuno. Giro di boa il 30 gennaio in occasione della quindicesima giornata, poi dal 13 febbraio inizierà il girone di ritorno fino alla conclusione del campionato fissata al 5 giugno 2022.

Quattro le soste previste: dal 20 all'8 gennaio per le festività natalizie, il 6 febbraio, il 13 marzo e infine il 17 aprile in concomitanza della Pasqua.

Per quanto riguarda gli orari, il calcio d'inizio delle partite sarà alle ore 15 dalla 1ª alla 3ª giornata, alle ore 14.30 dalla 4ª alla 20ª, alle ore 15.30 dalla 21ª alla 30ª.

Serie C - Girone A, il calendario del Pontedera

1a giornata: Città di Pontedera - Caprera (andata 10 ottobre - ritorno 13 febbraio)

2a giornata: Fiamma Monza - Città di Pontedera (andata 17 ottobre - ritorno 20 febbraio)

3a giornata: Città di Pontedera - Lucchese (andata 24 ottobre - ritorno 27 febbraio)

4a giornata: Pistoiese - Città di Pontedera (andata 31 ottobre - ritorno 6 marzo)

5a giornata: Città di Pontedera - Azalee (andata 7 novembre - ritorno 20 marzo)

6a giornata: Pavia Academy - Città di Pontedera (andata 14 novembre - ritorno 27 marzo)

7a giornata: Città di Pontedera - Spezia (Andata 21 novembre - ritorno 3 aprile)

8a giornata: Real Meda - Città di Pontedera (andata 28 novembre - ritorno 10 aprile)

9a giornata: Città di Pontedera - Arezzo (andata 5 dicembre - ritorno 24 aprile)

10a giornata: Città di Pontedera - Pinerolo (andata 12 dicembre - ritorno 1 maggio)

11a giornata: Orobica Bergamo - Città di Pontedera (andata 19 dicembre - ritorno 8 maggio)

12a giornata: Città di Pontedera - Ternana (andata 9 gennaio - ritorno 15 maggio)

13a giornata: Genoa - Città di Pontedera (andata 16 gennaio - ritorno 22 maggio)

14a giornata: Città di Pontedera - Perugia (andata 23 gennaio - ritorno 29 maggio)

15a giornata: Independiente Ivrea - Città di Pontedera (andata 30 gennaio - ritorno 5 giugno)