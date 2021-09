Pontedera femminile, comincia con una sconfitta il cammino in Coppa Italia Serie C

Debutto amaro per il Pontedera, che perde 2-0 al "Porta Elisa" di Lucca nella prima partita del girone eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

Le granatine, presentatisi a ranghi ridotti all'incontro causa varie defezioni, soffrono soprattutto fisicamente la verve della Lucchese e non riescono quasi mai a rendersi pericolose dalle parti di Marchetti. Decidono l'incontro a favore delle padroni di casa un gol per tempo: il primo, al 44', ad opera della capitana Moni con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner; il secondo, al 78', della subentrata Israel.

Una prestazione che fa ben sperare per la Lucchese, mentre per il Pontedera una falsa partenza che complica i piani e rende la seconda gara in programma domenica prossima 19 settembre ad Arezzo (vincente contro la Pistoiese per 5-0 nell'altro match di giornata) già un'ultima spiaggia per il passaggio del turno.

Il tabellino della gara

Lucchese: Marchetti, Campagni, Casciani, Todaro, Lehmann, Lunghi, Moni, Bengasi, Mastel, Del Prete, Pieroni. A disp.: Pieri, Venezziano, Manfredi, Solimeo, Angeli, Manganiello, Rowe, Orsi, Israel. All.: Tarantino Nazzareno.

Pontedera: Mbaye, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Aug, Gavagni, Mazzella, Giusti, Bulleri, Consoloni, Catastini. A disp.: Maffei, Pantani, Lanzotti. All.: Renzo Ulivieri.

Reti: 41' Moni, 78' Israel.