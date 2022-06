Pontedera femminile, il nuovo ds è Mario Basili

Dopo la sofferta salvezza ottenuta al playout contro il FiammaMonza, in casa del Pontedera femminile comincia la programmazione in vista del prossimo campionato di Serie C. Come annunciato dalla società in mattinata, il progetto granata ripartirà da una nuova figura dirigenziale: Mario Basili. Il nuovo direttore sportivo arriva a Pontedera dopo le esperienze nel calcio femminile con Filecchio Fratres (con il quale ha conquistato la Serie C) e Spezia.

Queste le prime dichiarazioni di Basili in granata: “La società mi ha detto di voler alzare l’asticella con un progetto che, in qualche anno, ci permetta di competere per traguardi importanti. L’obiettivo primario è allungare la rosa in modo da avere più ricambi, il secondo è mettere a disposizione delle ragazze uno staff completo che le possa aiutare durante la stagione, facendole sentire davvero delle professioniste. La mia priorità è creare un gruppo compatto che abbia un’unità d’intenti, perchè a mio avviso è questo l’aspetto fondamentale per ottenere risultati importanti. Su questo sono tranquillo, perchè ho trovato una squadra già molto coesa e attaccata alla maglia quindi non voglio snaturare quanto di buono è già stato fatto in questi anni. Ci saranno degli innesti per creare una rosa più lunga, ma ritengo che questo gruppo sia già molto competitivo, va solo messo nelle condizioni di lavorare bene. Mi piace l’entusiasmo che ho trovato e la serietà della società che conoscevo già come modello di calcio. Con Maurizio Pantani ci siamo trovati subito d’accordo e ora dobbiamo iniziare a lavorare per la prossima stagione”. (fonte: U.S. Città di Pontedera)