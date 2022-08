Pontedera femminile, prime conferme in rosa e due novità nello staff tecnico

Definiti gli arrivi di Basili DS e Mirri allenatore, il Pontedera femminile comincia ad annunciare la composizione della rosa per il prossimo campionato di Serie C. Blindati i pezzi pregiati, in primis Sandy Iannella: la veterana, trascinatrice a suon di gol nell'ultima stagione, sarà ancora il fiore all'occhiello di un attacco che vedrà tra le proprie fila anche Valentina Giusti ed Elena Tramonti. Resta a Pontedera la centrocampista e capitana Ginevra Maffei, assieme alle colleghe di reparto Gaia Consoloni, Genni Pantani ed Irene Mazzella, mentre per quanto riguarda il pacchetto arretrato hanno già firmato il rinnovo Camilla Rizzato e Benedetta Sidoni. Nel contempo, la società granata ha definito l'ingresso di due nuove figure nello staff tecnico: Carlo Biondi e Maurizio Ciociola. Il primo ricoprirà sia la figura del preparatore dei portieri che quella di Team Manager, il secondo sarà il nuovo preparatore atletico. Biondi, preparatore dalla lunga esperienza nel calcio dilettantistico maschile, è reduce da due stagioni in cui ha ricoperto tale ruolo alla Pistoiese femminile.