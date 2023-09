Il Pontedera perde 1 a 0 contro la Fermana, i granata per metà partita sotto di un uomo

Perde 1 a 0 il Pontedera a Fermo, prima sconfitta dei ragazzi di Canzi che nel primo tempo creano poco, in apertura subiscono l'espulsione di Guidi, a dir poco dubbia, poco dopo la Fermana trova il gol con Montini e poi si difende bene.

Il primo squillo nel match è da parte di Giandonato che al 9' su punizione trova pronto Lewis che devia sulla traversa, l'inizio sorride più ai padroni di casa, complice anche un terreno di gioco in condizioni veramente pessime per gli standard che una Serie C dovrebbe mantenere. Ancora un'altra occasione per la Fermana al 32' con Curatolo che tira sul secondo palo da dentro l'area ma manca la porta, proprio il giovane di proprietà dell'Inter però è costretto ad uscire per una botta subita pochi minuti più tardi, il migliore in campo fino a quel momento. Al 41' Ianesi tira in porta una punizione vicina alla linea di fondo che costringe Borghetto all'intervento coi pugni su questo tiro insidioso. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni e un gioco molto spezzettato, nel complesso meglio la Fermana dei granata.

La ripresa si apre con il tiro a rientrare sul destro di Ianesi che chiama alla parata semplice Borghetto, il granata si riconferma il più pericoloso dei suoi. Al 4' viene espulso Guidi tra le fila del Pontedera per doppia ammonizione a causa di un fallo ingenuo ma il cartellino, come la maggioranza di quelli sventolati dal signor Angelillo, è molto severo. Sugli sviluppi della punizione salva sulla linea Espece anticipando il tap-in di Misuraca. Al 19' arriva la rete del vantaggio dei padroni di casa che porta la firma di Montini, tap-in decisivo grazie all'assist di Misuraca che manda a vuoto Lewis e Calvani, azione nata da un regalo, una palla persa da Benedetti ma il vantaggio della Fermana è meritato. Al 23' arriva sui piedi la occasione più grande sui piedi di Ianesi che dopo un rimpallo manda alto, forse da posizione di fuorigioco, solo davanti a Borghetto. Il Pontedera mette in campo tante forze fresche e alza i ritmo ma non riesce mai a rendersi veramente pericoloso e rischia anche qualcosa in contropiede, pericolosissimo Eleuteri al 45+1' e Semprini al 45+5'.

La partita si chiude senza che il Pontedera riesca a creare chiare occasioni da gol mentre la Fermana agisce "di mestiere" con perdite di tempo nel finale ma nel complesso i gialloblù hanno saputo difendersi bene anche se la seconda ammonizione di Guidi tra le fila dei granata è estremamente severa, quasi inesistente.

Fermana - Pontedera 1 a 0 (0 a 0)

Fermana (3-5-2): Borghetto, Spedalieri, Padella, Calderoni, Laverone (24' st Semprini), Fontana (45' st Vessella), Giandonato, Misuraca, Pistolesi, Montini (24' st Eleuteri), Curatolo (39' pt Grassi). A disp.: Mancini, Furlanetto, Fort, Tilli, Santi, Biral, Esposito, Benkalqui. All: Bruniera.

Pontedera (3-4-2-1, dal 4' st 3-4-2): Lewis, Calvani (38' st Fossati), Espeche, Guidi, Perretta, Catanese, Benedetti (25' st Provenzano), Angori (25' st Ambrosini), Delpupo (4' st Martinelli), Ianesi (25' st Paudice), Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Pretato, Fossati, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitra Angelillo di Nola, assistenti Aletta di Avellino e Marra di Agropoli, 4° ufficiale Zanotti di Rimini.

Reti: 19' st Montini.

Ammoniti: Pistolesi, Laverone, Spedalieri, Padella nella Fermana e Martinelli nel Pontedera. Espulso Guidi per doppia ammonizione nel Pontedera.

Note: 2' e 5' di recupero, manto erboso del terreno di gioco pessimo.