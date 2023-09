Pontedera, il giovane Ignacchiti convocato in Nazionale Under 20

Il centrocampista nato il 25 aprile 2004 a Pisa e di proprietà dell'Empoli è stato convocato dalla Nazionale Under 20 per le prime due partite di Elite League contro la Germania a Berlino il 7 settembre alle 17 e lunedì 11 settembre ancora alle 17 ma a Tabor contro la Repubblica Ceca. Il giovane, nel settore giovanile dell'Empoli dal 2020 e con 10 presenze e 1 gol tra Nazionale Under 18 e Under 19, è rimasto in panchina per tutta la partita di venerdì contro il Sestri Levante vinta per 2 a 0 grazie alle reti di Del Pupo e Ianesi ma potrà essere un importante fattore per il centrocampo di mister Canzi con il procedere della stagione.