Pontedera, vittoria di misura nel test con il Piacenza

Il Pontedera torna da Vigolzone con una vittoria (1-0) e tante buone indicazioni per mister Catalano. Al cospetto di un avversario di pari categoria come il Piacenza, i granata hanno dato prova di una crescita sul piano della manovra, unita alla conferma di una certa solidità difensiva. Il gol che decide il test in terra emiliana porta la firma di Cioffi (già a segno nell'amichevole con la Cuoiopelli di mercoledì scorso), su calcio di rigore conquistato da capitan Catanese. In attesa di conoscere il calendario del prossimo campionato di Serie C (il prossimo dovrebbe essere il fine settimana giusto), il Pontedera affila le armi dopo un'estate di grandi cambiamenti.

Piacenza - Pontedera 0-1, il tabellino

PIACENZA: Rinaldi, Parisi, Rizza, Nelli, Cosenza, Nava, Munari, Suljic, Rossetti, Cesarini, Zunno. A disposizione: Onisa, Maianti e Rossi. All.: Scalise

PONTEDERA: Siano, Aurelio, Baroni, Shiba, Mutton, Ladinetti, Fantacci, Cioffi, Catanese, Perretta, Somma. Subentrati: Stancampiano, Angeletti, Marcandalli, Pretato, Di Bella, Bonfanti, Izzillo, Guidi, Parodi, Tripoli, Disagni. All.: Catalano

Arbitro: Burlando di Genova (Zanellati di Seregno e Lipari di Brescia)

Rete: 65' rig.Cioffi