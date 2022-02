Pontedera Primavera tra playoff e Torneo di Viareggio. Muraglia: "Saranno vetrine molto importanti per i ragazzi"

Già aritmeticamente qualificato per i playoff del campionato di Primavera 4, il Pontedera Primavera si appresta a scendere in campo, sabato 26 febbraio, per l'ultima giornata della regular season contro il Campobasso. Sarà una sfida decisiva ai fini del posizionamento finale al "Nuovo Marconcini", dato che i granata occupano attualmente il terzo posto in classifica a quota 18 punti, due in più proprio dei molisani quarti e due in meno dell'Aquila Montevarchi seconda, ma rappresenterà anche il preambolo all'intenso mese di marzo che vedrà il Pontedera impegnato tra Torneo di Viareggio (al via il 16 marzo, granata nel girone con Genoa, Spal e Uyss New York) e playoff di campionato. Mister Massimiliano Muraglia commenta ai microfoni di PisaToday il percorso del Pontedera Primavera:

Ciao Massimiliano, come giudichi la prima parte di stagione del Pontedera?

È stata una prima parte importante, in cui la squadra ha raggiunto con merito l'obiettivo dei playoff prefissato alla vigilia del campionato. C'è soddisfazione, perché erano molti anni che la "Berretti" del Pontedera non riusciva ad ottenere questo risultato. Accedere ai playoff rappresenta un vanto, ma anche un segno di continuità rispetto a quanto di buono stanno facendo negli ultimi anni le categorie Under 15 e Under 17.

Sotto quali aspetti credi che ci sia maggiormente da lavorare in vista dei playoff?

Dal punto di vista del gioco la squadra ha espresso buonissime cose, riuscendo a mettere in pratica quello che viene provato durante la settimana. Si tratta di una squadra giovanissima, con un blocco notevole di 2004: l'aspetto principale da migliorare sono quelle malizie che i giocatori con più esperienza danno per scontate, ad esempio nella gestione delle partite o sulle palle perse in uscita. Guardando ai numeri qualche carenza difensiva, oltre che per gol banali subìti o palle perse in costruzione, deriva dal modus operandi, per cui c'è una grande rotazione tra i giocatori, dando vetrina a tutti i 25 ragazzi, e inevitabilmente si può creare un gap a livello di affiatamento e di continuità.

Nel Pontedera gioca Casadidio, il capocannoniere del girone. C'è qualche ragazzo che ritieni pronto per un salto tra i "grandi"?

Sì, alcuni giocatori che potrebbero a breve fare il salto ci sono e la società monitora tutto. Questa seconda parte di stagione sarà importante, perché la squadra avrà ancora di più i riflettori puntati visto l'accesso ai playoff ed anche la partecipazione al Torneo di Viareggio, che rappresenta un'ulteriore importante vetrina per i ragazzi. Sarà un periodo dove ci sarà bisogno di tutti i giocatori a disposizione vista la prossimità degli impegni ed il fatto di operare così già da inizio stagione rappresenta un punto a favore del Pontedera. Casadidio è un ragazzo che era a Pontedera già lo scorso anno ed è migliorato tantissimo: è capocannoniere, ma ha giocato finora soltanto due partite da titolare. Questo fa capire quanto conti la valorizzazione di tutta la rosa.

Sabato scontro diretto che vale il posizionamento finale: che partita ti aspetti?

Sia Pontedera che Campobasso son già qualificate, quindi credo che dal punto di vista agonistico ci sarà uno spirito diverso. Ciò non toglie che il Pontedera dovrà fare una bella partita, cercando di far valere il vantaggio di due risultati utili su tre rispetto agli avversari costretti a vincere. Anche i granata proveranno a vincerla per insidiare il secondo posto, ma dubito che il Montevarchi farà un passo falso col Monterosi.

Ringraziamo Massimiliano Muraglia per la disponibilità.