Pontedera Primavera al debutto. Muraglia: "Ripartiamo da quanto di buono fatto l'anno scorso"

Tutto pronto per il debutto ufficiale nella stagione 2022/23 del Pontedera Primavera. Oggi pomeriggio, ore 14.30, i granata saranno di scena al "Nuovo Marconcini" contro la Torres per la prima giornata del campionato di Primavera 4 girone A. "Siamo carichi, abbiamo fatto un buon precampionato - afferma mister Massimiliano Muraglia ai nostri microfoni - la prima partita, però, è sempre un'incognita: non conosciamo bene la squadra avversaria non avendo partite precedenti. Dovremo stare attenti".

Il Pontedera è reduce da un secondo posto nella regular season a pari merito col Montevarchi e da un'eliminazione in semifinale Scudetto con la Juve Stabia, poi passata in Primavera 3. "Siamo orgogliosi del lavoro fatto l'anno scorso - prosegue il tecnico - e contenti a livello globale per tutta la società granata. Abbiamo raggiunto risultati importanti, ma abbiamo anche cresciuto molti ragazzi che nella nuova stagione giocano in Prima squadra in Serie D o nelle formazioni Primavera di società professionistiche, oltre ad alcuni che hanno fatto il salto in Prima squadra. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto l'anno scorso e cercare di fare ancora meglio, in un girone difficile con tante squadre blasonate come Triestina, Mantova, Novara e Pro Patria".

Cagnina, Di Bella e Casadidio sono passati in pianta stabile dalla Primavera alla Prima squadra del Pontedera: segnali che dimostrano la bontà del modus operandosi granata. "La collaborazione tra noi e la Prima squadra - chiosa Muraglia - è ottima. Facciamo amichevoli infrasettimanali e per noi ogni giocatore che riesce a fare il 'salto' è una soddisfazione. La Prima squadra riesce ad attingere solo se la Primavera è di alto livello. Anche quest'anno abbiamo puntato sull'ampiezza della rosa, con doppio giocatore di pari livello per ogni ruolo, poi starà ai ragazzi metterci in difficoltà per le scelte. In questo modo cerchiamo di dare più vetrina possibile a tutti".

ROSA

Portieri: Frangioni, Tonelli, Rogai;

Difensori: Passa, Battaglia, Pagliuca, Lamberti, Metterier, Lioci, Mercuri, Caputo, Gjomemo;

Centrocampisti: Bartolini, Bava, Donnarumma, Di Giuseppe, Conticeli, Becucci, Aloisio, Pagano, Nacca;

Attaccanti: Campitiello, Bombaci, Azzimati, Rosa, Radere, Cardellino, Gregorace, Cesarano.

STAFF

Allenatore: Massimiliano Muraglia

Collaboratori tecnici: Alessandro Marcelli, Danilo Cangiano

Preparatore portieri: Luca Sclafani

Direttore sportivo: Emiliano Branca

Accompagnatore: Giovanni Salvadori

Massaggiatore: Roberto Lenzi

Magazziniere: Luca Bernardini