Pontedera alla fase nazionale di Primavera 4. Alla Viareggio Cup sconfitta indolore

Intensa fase della stagione per il Pontedera Primavera, impegnato sia nei playoff di Primavera 4 che in Viareggio Cup.

Sabato 19 marzo i granata erano attesi dalla gara di ritorno per l'accesso alla fase nazionale, in casa dell'Aquila Montevarchi: dopo lo 0-0 dell'andata, un gol di Chiodi ha permesso alla formazione di Muraglia di vincere lo spareggio (0-1). Sabato 26 marzo in programma il match di andata della semifinale contro la Juve Stabia.

In Viareggio Cup ultima giornata del girone eliminatorio da dimenticare: lunedì 21 marzo il Pontedera, già qualificato dopo lo 0-0 con la Spal e la vittoria 2-0 con l'UYSS New York, ha incassato un netto 7-2 dal Genoa al "Marchini" di Castelnuovo Magra (SP). Per i granata a segno Faye e Guerrucci. Attesa per scoprire il nome dell'avversario negli ottavi di finale, che si svolgeranno giovedì 24 marzo.