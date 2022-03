Pordenone-Pisa 0-1 | Torregrossa da tre punti: il Pisa centra la seconda vittoria consecutiva

'Dammi i tre punti, non chiedermi niente' recitava un vecchio coro della Curva Nord. La squadra risponde presente e centra il secondo successo consecutivo dopo il 3-2 sul Crotone e sale a quota 52, rafforzando la propria posizione di vertice e confermando di volersi giocare tutte le chance per la promozione diretta in Serie A.

Ci mette una buona ventina di minuti il Pisa a prendere le misure all'avversario e al forte vento che spira sul terreno del Teghil. Il Pordenone si oppone alla manovra nerazzurra con ordine e tanta aggressività in mezzo al campo, con l'intento di inaridire le idee e le manovre cucite da Gucher e Mastinu per la coppia offensiva composta da Torregrossa e Puscas. Quando le misure delle combinazioni migliorano, il Pisa mette i brividi agli avversari. Mastinu e Beruatto dialogano alla perfezione sulla fascia sinistra e poi piazzano un pallone teso al centro dell'area. Torregrossa taglia sul primo palo e spizza alle sue spalle per l'inserimento di Puscas: tocco al volo da un metro e palo clamoroso. L'azione si ripete a parti invertite sei minuti dopo e stavolta i nerazzurri centrano il bersaglio. Serve anche l'intervento del Var per chiarire la posizione di partenza di Torregrossa: è tutto regolare, gol del numero 10 e Pisa in vantaggio. Nella ripresa il Pordenone prova a ritrovare il pareggio puntando principalmente sul vento a favore e sulla fisicità delle punte. La difesa nerazzurra riesce a fare buona guardia anche quando all'ora di gioco è costretta a cambiare uno dei suoi perni: Caracciolo alza bandiera bianca a causa del problema all'adduttore e al suo posto entra De Vitis. Sul fronte offensivo gli uomini di D'Angelo abbassano i ritmi per sprintare improvvisamente con il dinamismo dei terzini e le incursioni di Sibilli, che ritrova il campo dopo il guaio muscolare di un paio di settimane fa. L'attaccante sfiora anche il raddoppio in rovesciata, ma il Var individua un piede in fuorigioco e ne blocca l'esultanza. Un minuto dopo, al 79', arriva anche l'unica conclusione pericolosa dei padroni di casa: Zammarini raccoglie una respinta corta, calcia forte e chiama Nicolas alla presa. I minuti finali poi sono pura accademia.

La partita

Mister D'Angelo ha chiamato il 'Serrate' finale: si entra negli ultimi due mesi di campionato e bisogna gettare tutto quello che si ha in campo per superare gli ostacoli e rincorrere quello che fino a poco tempo fa sembrava soltanto un magnifico sogno. Il Pisa si ritrova a due punti dalla promozione diretta in Serie A e ci proverà con tutte le sue forze. Oggi l'avversario da mandare al tappeto si chiama Pordenone. D'Angelo in avanti dà continuità a Torregrossa e Puscas, supportati da Gucher. In mezzo al campo torna dal 1' Nagy, con Caracciolo che stringe i denti e si posiziona al centro della difesa accanto a Leverbe.

I Ramarri sono quadrati e compatti in campo, e infatti i nerazzurri nei primi 20' fanno fatica a distendersi in profondità e attaccare la porta neroverde. In particolare l'aggressività è molto alta in mezzo al campo: Gucher galleggia fra le linee ma spesso a vuoto. Proprio al 20' arriva la prima combinazione vincente sulla catena di sinistra, con Beruatto che pennella verso il centro dell'area dove attaccano Torregrossa e Puscas. Il romeno riceve la spizzata del compagno a meno di un metro dalla porta ma spedisce incredibilmente la palla a sbattere sul montante. Trascorrono sei minuti e si ripete l'azione: stavolta Puscas spizza per Torregrossa, che brucia la trappola del fuorigioco e piazza la palla in rete col mancino. Serve il Var per convalidare la rete: Pisa in vantaggio. Dopo aver sbloccato il punteggio gli uomini di D'Angelo riescono a prendere pieno possesso del pallino del gioco e della metà campo, con il Pordenone che prova ad alleggerire la pressione esclusivamente con le ripartenze pilotate da Vokic e Deli.

Al rientro in campo dagli spogliatoi il Pordenone ci mette più grinta e determinazione, spingendo con un numero maggiore di uomini alla ricerca del pareggio. Butic al 52' misura i riflessi di Nicolas con un rasoterra debole dal limite dell'area. I nerazzurri non si scompongono e non cambiano atteggiamento, nonostante adesso abbiano anche l'handicap del forte vento contrario. All'ora di gioco Caracciolo si accascia a terra, obbligato ad arrendersi al problema all'adduttore della gamba destra. Al suo posto va in mezzo alla difesa De Vitis, e D'Angelo ne approfitta per gettare nella mischia anche Sibilli al posto di Gucher.

A metà ripresa i nerazzurri cambiano altre due pedine nello scacchiere: dentro Tourè in mezzo al campo al posto di Marin e Benali per Torregrossa. Non cambia il binario lungo il quale scorre via il match: il Pisa 'addormenta' il ritmo per controllare il vantaggio e sgasare improvvisamente con le accelerazioni di Sibilli e i terzini. Il Pordenone ci prova alzando il pallone e cercando di sfruttare l'effetto del vento. Come accade al 79' quando Zammarini nel cuore dell'area nerazzurra raccoglie una respinta corta della difesa e spara col destro: conclusione potente ma centrale che Nicolas blocca. Un minuto prima i nerazzurri trovano il gol con Sibilli, ma stavolta il Var cancella tutto per l'offside millimetrico dell'attaccante napoletano.

Il tabellino

Pordenone-Pisa 0-1

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi (89' Candellone), Bassoli, Dalle Mura, Andreoni; Vokic (46' Di Serio), Torrasi, Lovisa (71' Pasa); Deli (58' Zammarini); Butic (58' Secli), Cambiaghi. All. Tedino

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Caracciolo (59' De Vitis), Leverbe, Beruatto; Marin (71' Benali), Nagy, Mastinu (84' Siega); Gucher (59' Sibilli); Torregrossa (71' Tourè), Puscas. All. D'Angelo

Reti: 26' Torregrossa (Pi)

Ammoniti: Marin (Pi), Torrasi (Po), Torregrossa (Pi), Di Serio (Po), Lovisa (Po), Dalle Mura (Po), Mastinu (Pi)

Note: arbitro Matteo Marcenaro; angoli 3-3 (1-0); recupero 2' e 6'