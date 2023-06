La Scuola Calcio Porta a Lucca vince il 13° Memorial Gabbriellini

In questi giorni il G.S. Porta a Lucca ha festeggiato i 53 anni di attività e nella finale del 13° Torneo interprovinciale dedicato allo storico presidente Mario Gabbriellini ha conquistato per la prima volta il titolo di campione del Memorial battendo in finale uno a zero i bravissimi giocatori dello Zambra calcio. La coppa e il trofeo quest’anno sono rimasti per la prima volta a Porta Lucca, dopo un lungo torneo che si è svolto nel mese di giugno e a cui hanno partecipato ben 16 squadre della categoria 2012 delle province di Pisa, Lucca e Livorno.

Al termine delle finali per il primo e per il terzo posto si è svolto il cerimoniale di premiazione con la presenza di Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa: "Sono onorata di essere presente per la prima volta alle fasi finali di un torneo di calcio giovanile, abbiamo assistito a due grandi partite molto combattute tra Monte Serra e Pontedera per il terzo posto, vinta dal Pontedera, e tra Porta a Lucca e Zambra, per il primo posto, vinta meritatamente dalla squadra di casa del Porta a Lucca. A nome mio, del sindaco Michele Conti e di tutta l’amministrazione comunale ringrazio la scuola calcio del Porta a Lucca che ha organizzato questo torneo interprovinciale per la tredicesima edizione. Infine mi preme sottolineare che il Comune di Pisa sarà sempre presente e di supporto a tutte le associazioni sportive che ogni giorno, grazie anche ai suoi allenatori/educatori, valorizzano i bambini facendogli praticare sport e insegnandogli il fairplay".

Luca Nassi, presidente del Gruppo Sportivo Porta a Lucca, nel suo intervento ha evidenziato "il comportamento sportivo dei giocatori, degli allenatori, degli accompagnatori e dei genitori che sono stati sempre rispettosi delle regole di gioco e dell’impianto sportivo. Ringrazio quindi tutte le squadre che hanno partecipato al 13° Memorial Mario Gabbriellini perché ogni partita è stata giocata in maniera corretta con un auto-arbitraggio dei bambini che non ha mai creato frizioni o polemiche".