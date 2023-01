Incredibile a Pontedera: il portiere Riccardo Rossi pareggia a tempo scaduto

Istanti finali di Stella Azzurra-Crespina al "Paolo Bachi" di Pontedera, prima gara di ritorno del campionato di Seconda Categoria girone E. Gli ospiti sono in vantaggio per 1-0 ma i padroni di casa non si danno per vinti e conquistano il secondo calcio d'angolo consecutivo. Allia si appresta a gettare nella mischia l'ultimo pallone 'buono' del match. "Mister, salgo?", chiede al proprio allenatore il portiere Riccardo Rossi: la risposta è affermativa. Questione di secondi e la rete si gonfia: la Stella Azzurra ha pareggiato ed a segnare, con un bel colpo di testa, è proprio Rossi. Si scatena la festa.

"È stata una gioia indescrivibile - dichiara il portiere-goleador ai microfoni di PisaToday - non avevo mai vissuto una situazione del genere e sul momento non sapevo cosa fare. Ho deciso di andare verso la panchina per abbracciare i compagni: abbiamo raccolto un pareggio che probabilmente non meritavamo neanche, ma che per noi è importantissimo. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto".

Rossi, 31 anni, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Pontedera fino all'età di 18 anni, poi, dopo una stagione di stop, ha militato nella Volterrana in Promozione, nella Sanromanese in Prima Categoria, infine, otto anni fa, il passaggio alla Stella Azzurra. Con i biancoazzurri pontederesi ha centrato la promozione dalla Terza alla Seconda Categoria.

"Sono contento del mio percorso - afferma Rossi - probabilmente ho fatto meno di quello che avrei potuto, ma mi diverto e va bene così. Spero di giocare per ancora diverse stagioni così da far cambiare idea a coloro che dicevano che avrei dovuto smettere. Con la squadra l'obiettivo è mantenere la categoria senza soffrire troppo: per una piccola realtà come la nostra non è mai semplice ma abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci".