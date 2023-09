Calcio giovanile: sui campi del Pisa Ovest torna il Torneo Luigi Toni

Il campo sportivo di via Livornese a Porta a Mare si appresta ad accogliere la 18° edizione del Memorial Luigi Toni riservato quest’anno alla categoria 2012. Al torneo oltre al Pisa Ovest padrone di casa, parteciperanno molte società professionistiche tra le quali l'Empoli vincitrice della scorsa edizione, Pisa Sc, Pontedera, Fiorentina e Lucchese.

IL REGOLAMENTO. Le squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi. Domenica 17 settembre le finali al termine di una tre giorni che sarà molto intensa. In caso di parità nei punti nei due gironi per determinare gli accoppiamenti della seconda gara verrà effettuato il sorteggio. Le prime due squadre classificate al primo posto di ogni girone disputeranno la finalissima. Ad ogni vittoria verranno assegnati tre punti un punto per pareggio e zero per la sconfitta. In caso di parità di punteggio si terrà conto nell’ordine: esito degli incontri diretti, risultato dell’eventuale shootout, numero di giovani calciatori coinvolti, miglior posizione classifica disciplina e fair play, punteggio.

Di seguito il programma delle partite:

- Venerdì 15 settembre

17.30 Pisa Sc - Pontedera

18.30 Fiorentina - perdente gara 1

19.30 vincente gara 1 - Fiorentina

- Sabato 16 settembre

17.30 Lucchese - Pisa Ovest

18.30 Empoli - perdente gara 1

19.30 vincente gara 1 - Empoli

- Domenica 17 settembre

17.30 Terza girone A - Terza girone B

18.15 Finale Terzo e Quarto posto

19.30 Finalissima