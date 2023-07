Alberto Aquilani si presenta: "Voglio un Pisa coraggioso e propositivo"

Entusiasmo e consapevolezza di dover dimostrare 'tutto'. Alberto Aquilani nel suo primo giorno ufficiale da nuovo allenatore nerazzurro non si nasconde dietro a frasi fatte, né fugge di fronte alle valutazioni riguardanti un gruppo numericamente abnorme, giunto nelle sue mani dopo una stagione interlocutoria e ricca di tantissimi punti interrogativi. "Sono veramente onorato di essere qua - sono le prime parole dell'allenatore romano - la mia prima esperienza nel calcio dei 'grandi' è in una piazza affamata di calcio, ricca di tradizione sportiva e all'interno di una società forte, ambiziosa, con tanti ottimi progetti".

Arrivato dalla Primavera della Fiorentina, Aquilani scalpita per iniziare il suo nuovo percorso: "In ritiro avrò modo di parlare con tutti e 37 gli elementi che formano il gruppo. Numericamente siamo tantissimi e quindi dovrò confrontarmi con tutti per capire chi è disposto a prendere parte al nuovo percorso tecnico. Ho bisogno di calciatori fortemente motivati, calati nel progetto, convinti di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi. So benissimo che lo scorso torneo si è chiuso fra le contestazioni della piazza, ma per quel che mi riguarda è acqua passata. Si riparte da zero, con valutazioni che dovrò fare assieme ai miei collaboratori e di concerto con la società".

Sulla base di questo lavoro anche il calciomercato entrerà poi nel vivo. "Credo in un calcio propositivo, con la linea difensiva a quattro come uno dei capisaldi - prosegue Aquilani - ma non sono un tecnico dogmatico. Ai miei giocatori chiedo intelligenza e capacità di lettura delle diversi fasi della partita: più che qualità tecniche eccelse, io cerco nella mia squadra una grande rapidità di pensiero e un forte spirito di adattamento. Ho già chiari anche gli obiettivi da raggiungere: provare a vincere più partite possibili tentando anche di divertirci. Il resto lo dirà il campo".

A proposito di mercato e delle figure che dovranno definirlo, di concerto con le indicazioni del tecnico, intervengono Giuseppe e Giovanni Corrado: "Purtroppo Aleksandar Kolarov ha manifestato dubbi e perplessità inconciliabili con le tempistiche del lavoro che ci attende. Ha fatto fatica a calarsi nella realtà lavorativa ed è andato in forte difficoltà di fronte ai compiti che lo attendevano. Ci ha chiesto alcuni giorni di tempo per riflettere sul da farsi e ieri (domenica 9 luglio, ndr) ci ha comunicato che le sue perplessità si erano tradotte nella decisione di non proseguire con il rapporto lavorativo".

"Ci tengo a precisare che nessuno gli aveva imposto obiettivi da raggiungere, né messo pressioni insostenibili - prosegue Giuseppe Corrado - sapevamo di aver puntato su un dirigente esordiente. Un ex calciatore dal curriculum importantissimo, ma acerbo nel ruolo manageriale: eravamo convinti di poter crescere con costrutto insieme, invece con l'andare avanti dei giorni le sue difficoltà si sono rivelate irrisolvibili". "Adesso - conclude Giovanni Corrado - dobbiamo stringere il cerchio per il nuovo diesse. Lo annunceremo nel giro di pochi giorni, perché Alberto (Aquilani, ndr) ha bisogno di una figura con cui rapportarsi per la costruzione del gruppo, così come la società necessità di questo tassello cruciale nell'organigramma".